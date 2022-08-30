Повернення акцизу на пальне: у фінансовому комітеті ВР розповіли, як це відобразиться на вартості для водіїв

Як відомо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне. Утім, у вівторок, 16 серпня, Верховна Рада відмовилася включати до порядку денного для голосування законопроєкт №7668, згідно з яким повертається акциз на всі види пального.

Про те, як саме повернення акцизу може вплинути на вартість пального, розповіла в ефірі ТСН народна депутатка з фінансового комітету ВР - Ольга Василевська-Смаглюк.

"Ціна на стелах АЗС залежить від багатьох чинників. Перше - це й курс валют, який коливається, але завдяки діям НБУ він зараз стабільний, але трошки зріс порівняно з тим, що було 2-3 місяці тому. З іншого боку - ціна нафти на світових ринках, яка теж може коливатися. Восени зазвичай трошки збільшується, тому що пальне використовується для збору врожаю.

Тому, власне, якщо ми за тисячу літрів бензину та дизеля підвищуємо акциз до 100 євро, то орієнтовно ціна може підвищитися на 4-4,5 грн. Утім, вона має підвищится для імпортерів, а не для кінцевого споживача. Якщо ми згадаємо ситуацію півроку тому, коли був тотальний дефіцит пального і тоді ми прибрали акциз та зменшили ПДВ, то ми побачили, що люди згодні купувати пальне навіть за 70 грн/літр.

Пальне в Румунії імпортери купували за 30 грн, а в нас продавали по 60-70. Тобто, зараз ми очікуємо, що зменшиться маржа прибутків для імпортерів, які закладуть до ціни ще плюс 4,5 грн для збільшення акцизів. Думаю, що ситуація буде регульована.

У нас автогазом користуються люди, які не можуть собі дозволити дизель та бензин. Вони вкладаються в газові установки і вони все таки мають отримувати нижчу ціну. Окрім того, в нас автоперевізники дуже часто користуються автогазом, служби таксі також. Автогаз - соціальний вид пального і тому ми вирішили не підвищувати його до рівня бензину та дизеля. Десь за два тижні ми матимемо результат у вигляді ухваленого законопроєкту, де вжке будуть всі ставки проговорені з усіма учасниками ринку.

Щодо законопроєкту, то в першому читанні варто за нього проголосувати. Варто ще раз звірити всі розрахунки, які надає нам Мінекономіки, Мінфін та Мінінфраструктури. Підкреслюю, що від підвищення ставок на акцизи кошти виручені від держави - орієнтовно три мільярди на місяць - йде в дорожній фонд. До другого читання ми повинні ще звірити, скільки ще не вистачає в дорожньому фонді до кінця року", - сказала Василевська-Смаглюк.

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