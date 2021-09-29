Повернення обов'язкового техогляду авто в Україні: що наразі відомо

Планується, що процедура поновиться у вересні 2022 року.

Як відомо, в Україні збираються повернути проходження обов'язкового техогляду автомобіля.

Так, починаючи з вересня 2022 року всі автомобілі на українській реєстрації знову повинні будуть регулярно проходити обов'язковий техогляд. Це передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, Однак відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підписаному у 2014 році, техогляд "для всіх" повинен повернутися не пізніше, ніж через 5 років після вступу в силу документа в повному обсязі, тобто до вересня 2022 року. передає AutoOboz.

Згідно із законопроєктом Мінінфраструктури, легкові автомобілі (з кількістю пасажирів до 9) повинні проходити техогляд через 4 роки після першої реєстрації, а далі – раз в 2 роки. Якщо автомобіль використовується в таксі, техогляд повинен проводитися щорічно. Проходити техогляд потрібно протягом місяця з дати першої реєстрації. Наприклад, якщо авто зареєстровано 10 січня 2018 року, то це необхідно буде зробити до 10 лютого 2022 року.

Проходити техогляд незалежно від дати першої реєстрації будуть зобов'язані:

нові власники автомобілів протягом 10 днів після перереєстрації транспортного засобу на своє ім'я;

після ДТП, в яких були пошкоджені елементи машини, що впливають на безпеку водіння (підвіски, системи управління, подушки безпеки, системи гальмування, деформація кузова);

у разі виявлення істотних неполадок на дорозі.

Обов'язковому технічному контролю не підлягають транспортні засоби:

які рухаються зі швидкістю до 25 км/год;

які не використовуються на дорогах загального користування;

з об'ємом двигуна, що не перевищує 125 куб см, або електродвигуном потужністю до 4 кВт.

В Україні зареєстровано близько 10 млн автомобілів та близько 800 сертифікованих центрів, що мають законні підстави проводити техогляд. Таким чином, протягом року кожен такий центр повинен провести перевірку приблизно 6 250 тисяч авто. З урахуванням того, що в 2022 році 260 робочих днів – щодня на станції буде проходити техогляд 24 машини – 3 авто на годину.

Відповідно до вимог до технічного стану автомобіля, перерахованих в постанові уряду, у певної категорії автовласників можуть виникнути проблеми з техоглядом. Його можуть не пройти авто, які побували в серйозних ДТП, а це – більшість "битків" з США, "евробляхи", технічний стан яких у більшості випадків не відповідає чинним в Україні нормам "Євро-5", а також будь-які транспортні засоби зі змінами в заводській конструкції.

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Якщо автомобіль вчасно не пройшов обов'язковий техогляд, власник отримає штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – поки це 1 700 грн. У разі повторного порушення загрожує позбавлення водійських прав.

Додамо, що проходження обов'язкового техогляду скасували від 2011 року. Але після підписання угоди про асоціацію з ЄС Україна обіцяла технічний огляд повернути. Щороку непопулярну серед українських водіїв процедуру намагаються відновити. Більшість українських водіїв техогляд проходили за хабарі.

Раніше розповідалося про те, що МВС планує повернути техогляд автомобілів з певним нововведенням.

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