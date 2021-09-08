Правила пільгового розмитнення "євроблях" переписали: що може змінитися

Це може спростити ситуацію для тисяч людей.

Правки до закону про пільгове розмитнення автомобілів на європейській реєстрації подали до Верховної Ради.

Про це повідомили в ГО "АвтоЄвроСила", передає UBR.

Зазначається, що законопроєкт торкнеться найпроблемніших моментів, які зараз заважають сотням тисяч людей.

Після присвоєння номера документа, активісти готуються розсилати звернення президенту Володимиру Зеленському до народних депутатів із закликами підтримати голосування правок. Паралельно активісти готуються до акцій під Верховною Радою.

Передусім, зміни торкнуться таких моментів:

"євроблях", які заїжджали з боку нейтральної зони РФ. Зараз з розмитненням таких машин є проблеми. Якщо правки візьмуть, то "митнити" їх вільно можна буде на внутрішній митниці та оформлятися без переїздів, але лише за умови, що авто не на російській реєстрації, не вироблено в РФ і не було на митній території країни-агрессора;

під пільгове розмитнення підуть авто з євростандартами "Євро-" і "Євро-1" (переважно авто до 95-го в.п.);

можна буде розмитнювати "буси" вагою 3,5 т і незалежно від євростандарту;

якщо раніше під розмитнення підпадали машини, заведені до 31 грудня 2020 року, то зараз терміни завезення продовжать до 15 квітня 2021-го (дата ухвалення останнього закону про пільгове розмитнення) - таких авто налічується близько 70 тисяч;

скасують штрафи на 34 тисячі грн за порушення 496 ст. Митного кодексу (за передачу транспортного засобу в користування третій особі);

подовжуються терміни розмитнення на три місяці. А для учасників АТО/ООС - на пів року;

виправлені помилки за гібридними авто, щоб їх теж можна було розмитнити.

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Так, на пільгове митне оформлення дається 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

Раніше розповідалося про те, що частину "євроблях" розмитнити не вийде.

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