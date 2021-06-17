Представлені українські наземні бойові дрони, їх можуть отримати ЗСУ

Також були презентовані два безпілотика.

У Києві на виставці " Зброя та безпека " українські компанії Roboneers, Robotics і Infocom представили своїх наземних бойових дронів.

Про це повідомляє LIGA.net.

За словами розробників наземного роботизованого комплексу Ironclad з компанії Roboneers, тактико-технічне завдання до машин подібного типу вже розробляються в Міноборони.

"Будуть відкриті дослідно-конструкторські роботи для машин цього класу, ОКР буде закінчений до кінця року. Будуть проведені випробування всіх машин, які зможуть пройти ОКР", - говорить Сергій Павлов, один з розробників Roboneers.

За словами Павлова, наземний дрон, що розробляється для ЗСУ Roboneers, буде призначений для логістичних цілей.

"Машина буде логістична. Це буде універсальна платформа, на якій не буде бойового модуля, але там буде можливість його встановлювати", - говорить він.

robotics.ua

Він зазначив, що екземпляр, представлений на виставці, відрізняється від того, що буде створюватися для українського ринку.

"Ця машина зроблена під арабський ринок, вона збільшена в розмірах, тому що тут питання охолодження, роботи під час високих температур. Тут повністю зроблено водяне охолодження всього: двигуна, інвертори, акумулятор, дизель-генератор. Те, що ми робимо для українського ринку - воно спрощене, там немає водяного охолодження. Вона буде трохи меншого розміру", - сказав розробник.

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Компанія Infocom представила також на виставці два безпілотника, які раніше проходили огляд у ВСУ - це "Ласка 2.0" і "Гном". Розробники відзначають, що Міноборони "зробило перші рухи" в області випробувань наземних дронів.

Окрім того, конструктори з Robotics продемонстрували на виставці свій дрон "Мисливець". Платформа дрона є електричної, що робить її "акустично непомітною".

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