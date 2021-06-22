Презентований унікальний український всюдихід: фото

Він має 129 "коней" потужності.

У Києві на виставці " Зброя та безпека " презентували унікальний український всюдихід Nomad.

Про це повідомляє Автоцентр.

Зазначається, що довжина цього всюдихода становить 3 600 мм, ширина – 2 530 мм і висота – 2 570 мм. Кліренс – 580 мм. Максимальна швидкість сушею – 50 км/год, а на плаву – до 7 км/год. Споряджена і повна маса становить – 2 200/3 000 кг відповідно. На всюдиході застосовуються безкамерні шини наднизького тиску – розмірністю 1 640/640/24. Об’єм паливного бака – 90 л. Середня витрата пального – 4 л на годину.

autocentre.ua

На представленій машині встановлена ​​система клімат-контролю, салон оброблений натуральною шкірою, є система кругового огляду в 360 градусів, мультимедійна система, лебідки.

Всюдихід є своєрідним конструктором, а тому в ньому можуть бути втілені будь-які побажання клієнта – від додаткового освітлення, оформлення салону до установки спеціальних кріплень під інвентар для полювання і риболовлі.

Унікальність всюдихода Nomad у тому, що на ньому застосовується кузов, виготовлений з композитного матеріалу на поліефірній основі. Також встановлена ​​запатентована трансмісія – з центральним і колісними редукторами.

autocentre.ua

На машині застосований 2,8-літровий турбодизель Cummins потужністю 129 к.с. і максимальним обертовим моментом 310 Нм. За розрахунками, на колеса передається до 10 тисяч Нм крутного моменту. У парі з мотором працює механічна 6-ступінчаста коробка передач французького виробництва. Система підкачки коліс працює за рахунок двох автономних компресорів.

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