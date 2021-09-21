Придбання автомобіля за довіреністю або договором купівлі-продажу: які особливості та ризики

Придбання автомобіля за довіреністю або договором купівлі-продажу: які особливості та ризики

Майбутнім покупцям потрібно відповідально ставитися до цього питання.

Придбання автомобіля за довіреністю або договором купівлі-продажу часто практикуються в Україні. Такий спосіб придбання авто несе певні ризики як для покупця, так і для продавця транспортного засобу.

Про це повідомляє SUD.

Координаційний центр з надання правової допомоги повідомляє, що велика кількість громадян не бачить різниці між придбанням автомобіля за договором купівлі-продажу чи переданням певних прав на нього (володіння і користування) за дорученням та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу. Часто громадяни надають перевагу більш швидким та дешевим способам придбання автомобіля та не переоформлюють право власності на нього.

Так, під час придбання вживаного автомобіля надійним способом є укладення договору купівлі-продажу у нотаріуса. Нотаріус перевіряє достовірність наданих документів і відсутність обтяжень (арешту, заборони, наявність кредиту) на транспортний засіб.

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Перед підписанням договору купівлі-продажу необхідно уважно ознайомитися з його змістом. Також, не варто забувати і про акт прийому-передачі, який відображає фактичну передачу транспортного засобу із зазначеним станом на момент придбання. Повністю завершеною угода може вважатися тільки після внесення відповідних даних про нового власника в технічні документи на транспортний засіб.

Також переоформити право власності на автомобіль можна, оформивши договір купівлі-продажу з наступною реєстрацією автомобіля на нового власника в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України.

Якщо придбати транспортний засіб, лише отримавши на руки свідоцтво про реєстрацію та нотаріально посвідчену довіреність, то формальне право власності на цей транспортний засіб залишається у попереднього власника.

Ризики в цьому випадку є в обох сторін:

довіреність може бути відкликана в будь-який момент;

дія довіреності припиняється в разі смерті довірителя і в цьому разі спадкоємці можуть надати вимоги стосовно транспортного засобу;

у юридичного власника можуть виникнути проблеми, через які транспортний засіб може бути обтяжено, арештовано або оголошено у розшук;

штрафи з камер автофіксації (конституційність роботи яких досі вирішує Конституційний Суд) надходитимуть юридичному власнику авто.

Продавець також повинен розуміти, що передаючи автомобіль за дорученням та залишаючись власником, він, наприклад, може опинитися відповідачем по справі щодо відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди третій особі.

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"Продавець" також повинен розуміти, що передаючи автомобіль за дорученням та залишаючись власником, він, наприклад, може опинитися відповідачем по справі щодо відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди третій особі.

Отже, підсумовуючи вказане, радимо майбутнім покупцям та продавцям транспортних засобів відповідально ставитись до вчинення правочину з купівлі-продажу автомобіля, щоб в майбутньому не виникало неприємних ситуацій.

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