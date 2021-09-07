Приховано контролюватимуть швидкість: у МВС розповіли про появу автомобілів-фантомів на дорогах України

Наразі йдуть процеси випробування та сертифікації.

Кілька днів тому з'явилася інформація про появу на київських вулицях "фантомних" патрулів поліції (авто без характерних розпізнавальних знаків): Skoda Kodiaq сірого кольору з цивільними номерами, але всередині "напханими" давачами і радарами.

Очікується, що таке нововведення буде більше дисциплінувати водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. Утім, за деякий час у патрульній поліції спростували виїзд автомобілів-фантомів.

Так, за словами нового очільника МВС Дениса Монастирського, наразі ці автомобілі проходять процеси випробування та сертифікації. Після завершення випробувань і сертифікації автомобілі "Фантом" заступлять на чергування, але точну дату запуску проєкту міністр не назвав.

Утім, він озвучив плани щодо подальшого розширення парку таких машин. Так, наступного року МВС планує збільшити кількість "фантомів" до 23 одиниць, а в 2023-му - до 110 одиниць.

Як зазначив, Монастирський, патрульні машини "Фантом" не зупинятимуть автомобілі-порушники. За його словами, це будуть пересувні комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР.

Додамо, що патрульній поліції передали чотири автомобілі-фантоми, які коштували 6,6 мільйона гривень. Вони можуть контролювати швидкість попутних та зустрічних авто.

Приховані мигалки та сирени: патрульним видали чотири автомобілі-фантоми

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