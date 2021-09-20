Проблеми на залізниці "штовхають" ціни бензину та дизельного пального вгору

Проблеми на залізниці "штовхають" ціни бензину та дизельного пального вгору

Незабаром, подорожчання може відбутися й на АЗС.

Заправитися бензином та дизельним пальним найближчим часом може стати ще дорожче.

За інформацією Консалтингової групи "А-95", протягом минулого тижня ціни на дрібногуртові партії дизельного пального в середньому зросли на 1,31 грн/л (+5,49%), бензину – на 8-11 коп./л, або на 0,35%, передає Enkorr.

Так, у Коростені ДП за 25,00 грн/л і 24,90 грн/л продавали UPG і "Фактор" відповідно. Ці ціни на 1,7 грн/л перевищують номінальну вартість ресурсу тижнем раніше. На Новограді мозирський продукт з минулої п'ятниці додав 1,60-1,85 грн/л, до 25,15-25,40 грн/л.

Також читайте Вартість бензину та дизелю в Україні: як АЗС скорегували їхні ціни протягом тижня

У столичному регіоні за тиждень прайси злетіли в середньому на 1,50 грн/л. Пропозиції сьогодні були в широкому діапазоні, від 25,00 до 25,70 грн/л. За 24,50 грн/л зранку можна було купити литовський ресурс у "Гранд-Петрол".

Прайси в Рівненській області за три дні зросли найменше – на 1,30 грн/л, а основні пропозиції ОККО і WOG були в діапазоні 25,05-25,15 грн/л.

У Миколаєві сьогодні основні операції проходили в діапазоні 24,50-24,65 грн/л, додавши за тиждень у середньому 1 грн/л. Нижче ринку торгувала «Фідея» і «Решотка» – за 23,85 грн/л і 24,30 грн/л відповідно. Спостерігається зростання і на ринку Одеської області. Так, за тиждень у "Південному" грецький дизель "Анвітрейда" здорожчав на 1,05 грн/л, до 24,55 грн/л. На 93 коп./л виросла ціна на турецький дизель "Укртатнафти" (до 24,64 грн/л).

У Херсоні пропозиції індійського дизеля здорожчали на 1,20-1,40 грн/л, до 24,90 грн/л. При цьому "Кворум-Нафта" торгувала за 24,50 грн/л. На Кременчуцькому заводі прайси за тиждень виросли на 69 коп./л, до 24,65 грн/л, а у його контрагентів нечисленні пропозиції були дорожчими – за 25,00-25,10 грн/л (+1,05-1,40 грн/л за тиждень).

Також читайте Як забезпечити якість палива і чи можливе найближчим часом його здешевлення

За словами учасників ринку, основною причиною зростання цін стали помітні затримки залізничних цистерн на вузлових станціях "Укрзалізниці", які й спровокували локальні дефіцити дизельного пального.

Додамо, що Міністерство економіки України нещодавно опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 26,61 гривні за літр, для дизельного пального - 22,32 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 67 коп./літр та 63 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 31,61 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 29,32 грн/л.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання