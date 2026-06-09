Прощавайте, права: МВС готує нові покарання для водіїв за перевищення швидкості

Вимірювання швидкості авто на дорогах України / © УНІАН

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Міністерство внутрішніх справ України готує зміни у покараннях для водіїв, які систематично ігнорують швидкісний режим. Очільник відомства Ігор Клименко анонсував запровадження жорстких санкцій за серійні порушення на дорогах.

Про це повідомляє «РБК-Україна».

Клименко розповів, які нововведення планують запровадити для водіїв, що порушують правила дорожнього руху.

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«Зараз мова буде йти не про бальний процес, а все-таки про роботу системи, яка буде вибивати. Наприклад, буде 10 порушень швидкості і будуть якісь санкції. Санкція, наприклад, по вилученню водійського посвідчення, або ж про обмеження якісь, або ж про перездачу цих правил. Санкції мають бути завжди і ці санкції мають бути зрозумілими для наших людей», — висловився міністр.

За його словами, запровадження бальної системи є перспективою наступного етапу, адже для цього необхідно створити масштабну цифрову інфраструктуру. Клименко наголосив, що наразі неможливо гарантувати запуск такої системи протягом пів року чи навіть року.

«Тому те, що ми можемо зробити в найближчий час, і разом з Національною поліцією, разом з народними депутатами, з правниками будемо працювати вже з цього тижня над цим. Драфт сьогодні-завтра вже готується наших пропозицій, і тепер буде вже справа за експертами та за народними депутатами, з якими будемо постійно консультуватися», — повідомив очільник МВС.

Також він підкреслив, що ступінь перевищення швидкості має суттєве значення, оскільки різні порушення несуть різний рівень ризику.

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«Якщо перевищення швидкості на 10 км — це одна історія. Коли перевищення швидкості на 50-80 км — це вже може бути трагедія», — зазначив Клименко.

Нагадаємо, у березні повідомлялося, що в Україні планують запровадити систему штрафних балів за порушення ПДР, щоб підвищити дисципліну водіїв. Якщо протягом року водій назбирає 15 балів, у нього вилучать посвідчення, повернути яке можна буде лише після повторного навчання та складання іспитів. Нардеп Володимир Крейденко сподівається, що законопроєкт ухвалять уже цього року, орієнтуючись на успішний досвід країн ЄС та США.

8 червня стало відомо, що уряд готує посилення відповідальності для водіїв після резонансної смертельної ДТП у Києві. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала комплекс рішень, що включає жорсткіші санкції за систематичні порушення ПДР, особливо за перевищення швидкості. Також планується вдосконалити систему фіксації порушень та законодавчо врегулювати використання електросамокатів і подібного транспорту.

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