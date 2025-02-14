Рада ухвалила нову заборону для водіїв в Україні: де тепер не можна їздити

В Україні набув чинності закон про заборону проїзду транспорту в заповідниках.

Від 1 лютого 2025 року в Україні діє Закон № 4188-IX, який вносить зміни до Закону "Про природно-заповідний фонд України". Основною метою нововведень є посилення збереження природно-заповідних територій та об’єктів, а також їхня класифікація.

Новий закон прямо забороняє проїзд будь-яких механічних транспортних засобів у межах територій природно-заповідного фонду (ПЗФ).

Штраф за порушення правил охорони та використання територій ПЗФ складає:

для громадян – від 153 до 408 гривень

для посадових осіб – від 255 до 510 гривень

Окрім штрафів, порушники повинні компенсувати шкоду, завдану природно-заповідному фонду.

За кожні 100 метрів незаконного проїзду у заповіднику передбачені такі компенсаційні виплати (з урахуванням індексації 2025 року):

мопед, мотоцикл, моторолер – 4 020,80 гривні

легковий автомобіль, мікроавтобус, пікап – 6 428,80 гривні

автобус, вантажний автомобіль – 8 848,00 гривні

Нагадаємо, в Україні планують запровадити нові штрафи для водіїв, які використовують транспортні засоби, що створюють надмірний шум.