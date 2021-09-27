Рахунки і майно заарештують: чого очікувати власникам "євроблях", які не встигнуть вчасно розмитнити авто

Рахунки і майно заарештують: чого очікувати власникам "євроблях", які не встигнуть вчасно розмитнити авто

В країні є кілька категорій машин, які неможливо розмитнити.

В Україні 10 листопада 2021 року закінчиться період пільгового розмитнення автомобілів з європейською реєстрацією.

Проте в країні є кілька категорій транспорту, з якими виникли проблеми. Їх або не встигають, або взагалі не можуть розмитнити. На сайті UBR розповіли до чого варто готуватися власникам "євроблях", які не зможуть все зробити за останні півтора місяці.

Неможливо розмитнити наступні автомобілі: які заїхали в Україну в 2021 році, що заїхали з Росії, з євростандартами євро-0 і євро-1 (до 1995 р. в.), з гібридними двигунами, фургони вагою 3,5 т.

Їх розмитнення не передбачено профільним законом, а за порушення термінів ввезення загрожує штраф в 170 тис. грн. Тому власники таких авто вийшли з протестом під Верховну Раду.

Після цього у парламент подали на розгляд два законопроєкти №6043 і 6044, які повинні усунути недоліки в законі №1402-ІХ за п'ятьма проблемними типами "євроблях", та продовжити термін пільгової розмитнення ще на 90 днів (до лютого).

Водночас до цього документу передбачено ще понад 10 тисяч інших правок, тому їх можуть затвердити приблизно через два місяці. Тоді, коли закінчиться період розмитнення.

Якщо людину на нерозмитненому авто з європейськими номерами поліцейський зупинить після 10 листопада, то спочатку він випише постанову на 8 500 грн. Потім передасть дані на митницю, де згодом і складуть постанову за перевищення терміну ввезення авто – штраф 170 тис. грн.

Отримає його власник "євробляхи" за адресою прописки через пошту. Після цього він повинен буде приїхати на митницю і дати пояснення, а потім буде суд.

"Якщо суд винесе відповідне рішення – штраф доведеться заплатити. Заарештують майно людини і навіть якщо у нього нічого немає: ні рахунків, ні квартири, виконавча служба знайде, як стягнути ці гроші. У такому випадку громадянин буде все життя жити з боргом з таким виконавчим провадженням", – заявив адвокат Ростислав Кравець.

На його думку, на сьогодні вже пізно вимагати додаткових термінів розмитнення або привілеїв для власників "євроблях".

Адвокат з ГО "Авто Євро Сила" Іван Казарчук сказав, що власники авто, які неможливо розмитнити, "потрапили в капкан"

"Їх не можуть ні вивезти, ні розмитнити, ні штраф заплатити – люди просто перетворюються на рабів, з яких до кінця життя будуть до пенсії з зарплати віднімати по 700-1500 грн", – каже Казачук.

Він зазначив, що в разі арешту майна, у в'язницю людину не посадять, а квартиру, якщо там живуть малолітні діти, забрати не мають права.

Раніше повідомлялося про те, скільки в перші 100 днів пільгового розмитнення було легалізовано "євроблях" та в яку суму це обійшлося.

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