Реформа дорожнього руху: як зміняться категорії прав та правила для водіїв

Верховна Рада України готує масштабне оновлення дорожнього законодавства за стандартами Євросоюзу. Дорожня реформа передбачає нові категорії водійських прав, цифровізацію документів, нові правила для водіїв та зміну мінімального віку для отримання посвідчення.

Про це йдеться у законопроєкті №15200 на сайті парламенту, який вже перебуває на розгляді Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури.

Нові категорії водійських прав

Законопроєкт передбачає приведення класифікації транспорту у відповідність до норм ЄС. Зокрема, пропонується запровадити нову категорію AM для мопедів із максимальною швидкістю до 45 км/год., а також категорію A2 для мотоциклів потужністю до 35 кВт.

Оновлений перелік категорій транспорту буде таким: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, TM (трамвай), Tb (тролейбус).

З якого віку можна буде отримати посвідчення водія?

Система доступу до керування транспортом стане поступовою: що складніший або потужніший транспортний засіб, то суворіші вимоги до віку та водійського досвіду.

Передбачаються такі правила:

від 15 років — дозвіл на керування мопедами та легкими скутерами (категорія AM);

від 17 років — можливість керувати легковими автомобілями (B, BE), але лише у супроводі водія зі стажем щонайменше два роки;

від 20 років — доступ до потужних мотоциклів (категорія A) за умови наявності дворічного стажу в категорії A2, або від 24 років — без попереднього стажу;

від 24 років — право керування автобусами (D, DE). Після проходження спеціальної підготовки такий допуск можна буде отримати вже від 21 року.

Нові правила щодо водійських прав

Документ, який вперше видається водієві, буде чинним упродовж двох років від моменту отримання.

У разі позбавлення водійських прав особі доведеться повторно складати іспити та проходити медичний огляд.

Якщо водій не забере готове посвідчення із сервісного центру протягом року, документ автоматично вважатиметься анульованим.

Також посвідчення анулюватимуть у випадках, коли видані вперше права були вилучені через порушення правил дорожнього руху.

Якщо підстави для поновлення прав виникли через рік або пізніше, водій буде зобов’язаний повторно складати іспити за найвищою категорією, зазначеною у посвідченні.

Електронне посвідчення водія

Електронні водійські документи офіційно прирівнюються до паперових. Відтак посвідчення водія та техпаспорт у застосунку «Дія» матимуть повну юридичну силу.

Носити із собою пластикові або паперові аналоги більше не буде обов’язково — цифрові версії отримають статус повноцінних офіційних документів.

Нагадаємо, в Україні пропонують скоротити термін дії водійських прав для літніх людей згідно із законопроєктом №8082. Після 65 років водії мають проходити медогляд і когнітивні тести що п’ять років, після 70 років — що два роки, а після 75 років — щороку. Мета ініціативи — привести українські норми у відповідність до європейських стандартів безпеки.

