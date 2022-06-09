Renault відкорегувала модельний ряд та комплектації авто на ринку України

"Рено Україна" повідомила, що відновила постачання до України нових партій автомобілів.

Французька компанія Renault ухвалила рішення відкорегувати модельний ряд та комплектації авто на українському ринку.

Про це повідомляє Auto-Consulting.

Так, по-перше, зникне модель Arkana, яку виробляли на російському заводу Renault Group і потім збирали з машинокомплектів на ЗАЗ. Сама компанія Renault припинила роботу в країні-агресорці, продала цей завод і, відповідно, крупновузлове складання автомобілів Arkana на ЗАЗ припинено.

Крім того, не будуть більше постачатися в Україну Renault Kadjar і Lodgy, у зв’язку із закінченням життєвого циклу цих продуктів у світі.

Відбулися і зміни у комплектуванні автомобілів деякими двигунами. Наприклад, зупинено виробництво бензинових двигунів для моделей Duster і Express. Відповідно ці версії зникнуть з продажу.

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