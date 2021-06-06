Рік роботи системи автофіксації порушень ПДР: у МВС підбили підсумки та розповіли, чого очікувати водіям

Загальна кількість смертей на дорогах зменшилась на 17%.

1 червня виповнився рік роботи системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Із цієї нагоди, МВС провів спеціальний брифінг, на якому підбив підсумки роботи в цьому напрямку та розповів про майбутні плани, йдеться на офіційному сайті відомства.

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Так, за словами заступника МВС Антона Геращенка, на сьогодні встановлено 130 камер відеоспостереження. Всього на цей рік було закуплено 220 одиниць. Він наголосив на тому, що до кінця року будуть докуплені ще камери і загальна кількість виросте до 400 стаціонарних камер. За загальним планом, до 2024-го року по країні має з’явитися 1 500 камер у тих місцях, де зберігається аварійна небезпека.

Окрім того, Геращенко зазначив, що МВС спільно з Мінінфраструктури розпочало проєкт закупівлі обладнання, яке буде фіксувати швидкість автомобілів у русі.

"Наразі тестуються 4 машини, на які встановлено радари, що дозволяють фіксувати швидкість зустрічної машини та авто, яке обганяє. До 2024-го року пропонується запровадити 550 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму у русі. Також зараз по Україні працюють 117 пристроїв TruCAM. Однак, ми плануємо відходити від такої моделі і переходити на автоматичну фіксацію порушення ПДР", - розповів він.

МВС

Також за словами Геращенка, планується, що водії, які будуть допомагати поліції фіксувати порушення, отримуватимуть 10% від суми штрафу, який сплатить порушник.

На брифінгу виступив й перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, який зазначив, що за рік роботи системи автоматичної фіксації було складено 1 738 119 постанов.

"Із цієї кількості - 1 479 726 було виконано, тобто штрафи були оплачені на загальну суму - 259 598 532 гривень. 85% оплачених постанов – це високий показник навіть для європейських країн. А ще це високий рівень оплати і відповідальності з боку правопорушників. Майже 90% всіх штрафів оплачується в перші 10 днів", - пояснив Білошицький.

МВС

За словами Білошицького, порівняно з минулим роком кількість аварій зі смертельними випадками зменшилась на 17% і на 14% зменшилась кількість ДТП із травмованими. Тобто, загинуло на 133 осіб менше і травмувалося на 1 010 осіб менше.

Наразі штрафи в Україні за перевищення швидкості такі:

перевищення ліміту більше, ніж на 20 км/год - 340 гривень ;

; перевищення на 50 км/год і більше - 3,4 тисячі гривень ;

; перевищення швидкості, що призвело до створення аварійної ситуації - 850 гривень (з можливістю позбавлення прав).

Якщо ви згодні з порушенням, то ліпше заплатити оперативно — у разі плати в десятиденний термін від дати виписаної постанови передбачена знижка 50%.

Встановлений термін оплати штрафу — 30 днів від набуття чинності рішення стане остаточним. Скаргу на постанову можна подати протягом 10 днів до вищого органу або суду.

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