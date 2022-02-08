Ринок електромобілів за підсумками січня показав суттєве зростання: топ-5 "зелених" машин, які купували українці

Попит у цьому сегменті зріс майже на третину.

В Україні за підсумками січня 2022 року серйозно зріс попит на електромобілі.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Так, за підсумками минулого місяця українці придбали і зареєстрували 663 автомобіля на електротязі. Це майже на третину більше, ніж у січні 2021 року.

Зазначається, що з цієї кількості легкових електромобілів було 631 екземпляр, а 32 авто – комерційні. Частка нових моделей в реєстраціях електромобілів склала 20% проти 10% в січні минулого року.

Бестселером ринку повністю електричних авто залишається Nissan Leaf. У перший місяць поточного року першу реєстрацію в Україні пройшли 136 автівок цієї моделі.

electrive.com

Другий показник в американського електрокара Tesla Model 3 – 63 одиниці. Електричний кросовер, що виготовляється японською Honda спільно з китайським Dongfeng – M-NV замикає топ-3 найпопулярніших в Україні електромобілів ( 33 реєстрації). Також до січневої "п’ятірки" увійшли Volkswagen e-Golf та Chevrolet Bolt у кількості 26 та 25 екземплярів відповідно.

Що стосується комерційних електричок, то тут найпопулярнішим був Renault Kangoo Z.E. За місяць український автопарк поповнив 21 електромобіль.

Читайте також:

Ринок комерційного транспорту за підсумками січня показав зростання: які авто українці купували найчастіше

Які вживані автомобілі користувалися найбільшою популярністю серед українців: топ-10 машин із пробігом за підсумками січня

Які нові легкові автомобілі купували українці протягом січня: топ-10 марок та модель-бестселер