Ринок комерційних авто встановив рекорд за підсумками жовтня: які машини найчастіше обирали українці

Попит у цьому сегменті збільшився на 11%.

Український ринок нових комерційних автомобілів за підсумками жовтня встановив рекорд.

Так, за інформацією "Укравтопрому", протягом минулого місяця свою першу реєстрацію в Україні пройшли 1,4 тисячі машин цього сегменту.

Зазначається, що така кількість жовтневих реєстрацій нових вантажних і спец. авто стала рекордною за останні вісім років. Відносно торішнього показника споживча активність в цьому сегменті автомобільного ринку зросла на 11 відсотків.

Найкращий результат продемонструвала марка Citroen, 410 авто якої у жовтні отримали свої перші номери. У річному обчисленні реєстрації нових комерційних автомобілів цієї французької марки збільшилися майже у 4 рази.

Друге місце в рейтингу у Renault – 155 автомобілів. Жовтневі реєстрації нових комерційних авто цієї марки зменшились на 56 відсотків. Третій результат продемонструвала марка FIAT – 139 реєстрацій, що на 3% більше, ніж торік.

На четвертій позиції Volkswagen з 95 новими авто, що поповнили український автопарк. Порівняно з попереднім роком реєстрації нових Фольксвагенів зросли у півтора раза. Білоруський МАЗ замикає лідерську п’ятірку– 63 авто (-21%).

Усього за десять місяців з початку року в Україні було зареєстровано 12,5 тисячі нових комерційних авто. Це на 39% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

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