Ринок комерційного транспорту за підсумками січня показав зростання: які авто українці купували найчастіше

Лідер сегменту змінився.

В Україні за підсумками січня 2022 року зріс попит на комерційний транспорт.

Як повідомляє "Укравтопром", минулого місяця українці придбали 956 автомобілів "для бізнесу". Подібний показник виявився на шість відсотків краще за аналогічний результат 2020 року. Щодо статистики за грудень 2021-го, то тут попит вдвічі менший.

Так, найкращий результат минулого місяця продемонструвала французька марка Citroen, 188 авто якої поповнили вітчизняний парк вантажних та спец автомобілів. Порівняно з минулим роком січневі реєстрації нових комерційних авто цієї марки збільшились у два з половиною рази.

Друге місце в рейтингу марок посіла Renault, яка рік тому була лідером ринку. Щодо січня 2021 року реєстрації нових авто цієї марки в Україні впали на 45%, до 111 одиниць. Незважаючи на 10 відсоткове відставання від свого торішнього результату, Fiat зберіг за собою третю позицію з показником 81 авто.

Білоруський МАЗ посів четверте місце – 77 зареєстрованих авто. Порівняно з січнем минулого року реєстрації нових МАЗів зменшились майже на 14 відсотків. Замикає топ-5 січневого ринку нових комерційних авто Ford, в заліку якого 61 реєстрація (-27% - до січня 2021 року).

Читайте також:

Які вживані автомобілі користувалися найбільшою популярністю серед українців: топ-10 машин із пробігом за підсумками січня

Українські автозаводи можуть знизити ціни на машини: що для цього потрібно

Відкотилося до показника 66-річної давнини: на одному з ключових ринків Європи сталося суттєве падіння автовиробництва