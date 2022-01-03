Ринок нових авто в Україні показав суттєве зростання: топ-10 марок та яка модель стала бестселером за підсумками року

Ринок нових авто в Україні показав суттєве зростання: топ-10 марок та яка модель стала бестселером за підсумками року

Популярність цього сегмента зросла на сім відсотків.

Ринок нових легкових автомобілів за підсумками грудня 2021 року показав істотне зростання.

Так, за інформацією "Укравтопром", минулого місяця українці придбали та зареєстрували майже 10,5 тисячі нових легкових автомобілів.

Зазначається, що порівняно з минулим роком грудневий ринок зріс на 7 відсотків. До речі, це найбільша кількість нових авто, що реєструвалися у грудні, починаючи від 2014 року. Всього за минулий рік українські номери отримали 103,3 тисячі нових легкових автомобілів, що на 21% більше показника 2020 року.

Водночас, у 2021 році, три з дванадцяти місяців демонстрували негативну динаміку у річному обчисленні: січень (-19%), лютий (-9%), жовтень (-6%). Позитивний результат формувався у березні (+45%), квітні (+174%), травні (+43%), червні (+21%), липні (+16%), серпні (+22%), вересні (+24%), листопаді (+22%) та грудні (+7%).

Так, за підсумками року перше місце рейтингу марок на ринку нових легкових авто завоювала Toyota – 15 232 авто якої отримали свої реєстраційні номери, що на 14% більше, ніж у 2020 році. Найпопулярнішою моделлю цієї японської марки став компактний кросовер Toyota RAV-4 – 6 066 реєстрацій за дванадцять місяців. На другому місці Renault, продаж автомобілів якої в річному обчисленні зменшились на 6% - до 13 475. Лідером марки був Renault Duster, в активі якого 5 602 реєстрації. Третій результат у KIA – 9 138 (+50% - до 2020 року). Об’ємоутворюючою моделлю в продажах KIA залишається Sportage, вибір на якому зупинили 7 124 покупці.

Четверте місце українці надали Skoda, придбавши 6 172 авто цієї марки, що на 22% більше, порівняно з попереднім роком. Кращим продажем в лінійці Skoda відзначилась модель Kodiaq - 1 628. Замикає лідерську п’ятірку Nissan – 4 815 реєстрацій (+26%). Найбільшим попитом серед Nissan користувався кросовер Qashqai – 2 264 за рік. Також до топ-10 ринку 2021 року потрапили: Hyundai – 4 797 (+19%); Chery – 4 653 (+136%); Mitsubishi – 4 220 (+76%); Volkswagen – 4 120 (+12%); Suzuki – 3 769 (+27%).

Бестселером року на українському ринку став автомобіль KIA Sportage c показником 7 124 реєстрації.