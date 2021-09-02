Ринок нових комерційних авто в серпні встановив рекорд: названо топ-10 марок, які найчастіше купували українці

Попит у цьому сегменті зріс на 22%.

Український ринок нових комерційних автомобілів за підсумками серпня показав значне зростання.

Так, за інформацією "Укравтопрому", минулого місяця було реалізовано 1 350 екземплярів цього сегменту. Зазначається, що така кількість серпневих реєстрацій вантажних і спеціальних авто стала рекордною, починаючи від 2014 року.

Стосовно торішнього показника споживча активність в цьому сегменті автомобільного ринку зросла на 22 відсотки. Якщо порівнювати з липневим показником, то в серпні продали на майже 400 екземплярів менше.

Найкращий результат місяця продемонструвала марка Citroen, 231 авто якої у серпні отримали свої перші номери. У річному обчисленні реєстрації нових комерційних автомобілів цієї французької марки збільшилися у 4 рази.

Друге місце в рейтингу у Renault – 194 машини. Серпневий попит на нові комерційні авто цієї марки збільшився майже у два з половиною рази. Третій результат продемонструвала марка FIAT – 133 реєстрації, що на 52% менше, ніж торік.

На четвертій позиції рейтингу білоруський МАЗ з 99 новими авто, що поповнили український автопарк. Порівняно з попереднім роком серпневі реєстрації нових МАЗ зросли на 8 відсотків. Замикає лідерську п’ятірку Peugeot – 89 авто (-8%). До топ-10 також потрапили: Iveco, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford та Toyota.

Усього від початку року в Україні було зареєстровано 9,7 тисячі нових комерційних авто. Це на 52% більше порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

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