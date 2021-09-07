Ринок вживаних авто в серпні показав суттєве зростання: які моделі з пробігом найчастіше купували українці

Ринок вживаних авто в серпні показав суттєве зростання: які моделі з пробігом найчастіше купували українці

Попит у цьому сегменті зріс на 56%.

Українці за підсумками серпня 2021 року зареєстрували значну кількість вживаних автомобілів.

Так, за інформацією "Укравтопром", минулого місяця на українські номери перейшли 51,3 тисячі легкових автомобілів із пробігом, ввезених з-за кордону.

Зазначається, що така кількість реєстрацій імпортного секонд-хенду на 56% перевищила показник річної давнини. Отже, у серпні частка вживаних іномарок склала майже 86% від усіх легкових автомобілів, що вперше реєструвалися в Україні. Якщо брати до уваги показник липня 2021-го, то він зменшився на 3,2 тисячі екземплярів.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем місяця став Volkswagen Passat. Впродовж серпня 2021 року українці зареєстрували 3 327 екземплярів цієї марки.

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Другий результат у Renault Megane, за місяць на українські номери перейшли 2 832 авто з пробігом цієї моделі. На третьому місці Volkswagen Golf – 2 697 розмитнених і зареєстрованих авто.

Продовжує список Skoda Octavia, власниками цієї моделі у серпні стали 2 435 українців. Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 1 657 одиниць. Всього від початку 2021 року українські номери отримали понад 301 тисяча вживаних машин, завезених з інших країн, що на 46% більше ніж торік та у чотири з половиною рази більше, ніж нових легкових авто, зареєстрованих за той самий період поточного року.

Раніше розповідалося про те, що популярний серед українців аукціон підвищив комісію на купівлю вживаних авто.

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