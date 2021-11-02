Ринок вживаних автомобілів: названо топ-10 машин із пробігом, які обирають українці

За цим сегментом майже побито рекорд.

У жовтні українці виявили серйозну зацікавленість у вживаних автомобілях.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Зазначається, що минулого місяця на вторинному ринку українці купили 142 904 екземплярів легкових транспортних засобів з пробігом. Це — другий результат продажу вживаних "легковиків" у 2021 році. До рекорду минулого місяця (вересня 2021 року) не вистачило всього 475 "легковиків".

Порівняно з попереднім місяцем (вереснем 2021 року) загальний обсяг ринку мінімально знизився — на 0,3%. Частка імпорту вживаних авто в структурі вторинного ринку дещо зросла — із 38% до 41%; частка внутрішніх перепродажів відповідно знизилась із 62% до 60%. Порівняно із жовтнем 2020 року, загальний об’єм ринку зріс на 18%. Також змінилася структура ринку на користь імпорту: його частка зросла із 33% до 41%.

Варто наголосити, що український вторинний авторинок поки не відчуває значного впливу світової кризи автомобільної промисловості. Незважаючи на те, що кількість вживаних автомобілів за кордоном зменшується внаслідок зменшення продажів нових через нестачу напівпровідників та чіпів, а ціни — зростають, темпи імпорту в Україні вживаних авто не спадають. Фактично, темпи вторинного ринку у жовтні 2021 року збереглися завдяки кількісному зростанню саме імпортних легковиків з пробігом. Це може бути пов’язане також із наближенням закінчення пільгового розмитнення так званих "євроблях", що триває з травня цього року.

Щодо найпопулярніших моделей, то "народним" автомобілем українців третій рік поспіль залишається Volkswagen Passat. Таких моделей протягом жовтня придбали аж 6,7 тисячі . Проте в жовтневому рейтингу, порівнюючи із вереснем, відбулися цікаві зміни.

Volkswagen Golf ( 5,1 тисячі ) піднявся з третьої на другу сходинку, а Skoda Octavia ( 5 тисяч ) відповідно опустилася з другої на третю. На дві позиції опустилася Skoda Fabia ( 2,3 тисячі ) — із 8 на 10.

До вашої уваги топ-10 вживаних автомобілів за підсумками жовтня :

Volkswagen Passat — 6 742;

6 742; Volkswagen Golf — 5 125;

Skoda Octavia — 4 999;

Daewoo Lanos & Sens — 3 696;

Renault Megane — 3 258;

Ford Focus — 2 810;

Opel Astra — 2 504;

Audi A6 — 2 267;

Opel Zafira — 2 091;

Skoda Fabia — 2 083.

Додамо, що за прогнозами експертів Інституту досліджень авторинку, спад продажів та імпорту авто з пробігом очікується у листопаді.

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