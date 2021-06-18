Розмитнення "євроблях": у яких країнах можна дистанційно зняти з обліку авто

Це є обов'язковою умовою для легалізації подібних машин.

В Україні для пільгового розмитнення автомобіля з іноземними номерами потрібно обов’язково зняти його з обліку в країні, в якій він зареєстрований.

Як повідомили в Державній митній службі України, це можливо зробити в Болгарії, Латвії, Нідерландах, Франції, Чехії та канадській провінції Онтаріо.

Утім, в їхньому списку немає найпопулярніших країн, звідки були ввезені машини з єврономерами, таких як Польща та Литва. Але українцям все одно вдається там знімати з обліку автомобілі.

Аби дистанційно зняти авто в Болгарії, потрібно подати реєстраційному органу формуляр, в якому зазначено причину зняття з обліку, реєстраційні номерні знаки та свідоцтва про реєстрацію автомобіля. Номерні знаки знищить уповноважений орган, а свідоцтва про реєстрацію промаркують як недійсні.

Знати з обліку в Латвії та Нідерландах можна на цьому і цьому сайтах відповідно.

У Франції дистанційно подати документи можна до відповідного структурного підрозділу МВС (Префектури) за місцем проживання власника автомобіля або через онлайн-платформу адміністративних послуг.

Щоб зняти авто з обліку в Чехії, треба надати реєстраційному органу довідки про огляд технічного стану машини, який має провести сертифікований сервісний центр. Довідка має підтвердити його наявність, технічний стан та відповідність нормам і стандартам основних вузлів та агрегатів та ідентифікувати номери.

Також у Чехії потрібно надати технічний сертифікат та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, повернути закріплені за авто постійні реєстраційні номери та сплатити адміністративні збори.

Інформація про можливість дистанційного зняття автомобіля з обліку в інших країнах у Митниці відсутня. Проте, як повідомляє "24 канал" з посиланням на українських посередників, у Польщі це зробити можливо.

Також це можна зробити і в Литві. Зняти з обліку машину може її власник – литовський громадянин або компанія, яка продала машину українцю. Треба знайти власника і попросити, щоб він це зробив. Власник може звернутися до литовського центру реєстрацій авто Regitra, попередньо записавшись онлайн або вистоявши чергу. За це йому треба буде заплатити.

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Так, на пільгове митне оформлення дається 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

Раніше розповідалося про те, що у Верховній Раді зареєстрували ще один законопроєкт щодо "євроблях".

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