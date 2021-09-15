Розмитнити автомобілі в Україні можна буде в застосунку "Дія"

Розмитнити автомобілі в Україні можна буде в застосунку "Дія"

Стане можливо подати необхідні документи та оплатити митний збір через смартфон.

В Україні стане доступною можливість розмитнити автомобіль через застосунок "Дія".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Уряд сьогодні дав старт реалізації такого експериментального проєкту. Для десятків тисяч українців ввезення авто часто перетворювалося на обмеження, незручності та затягування", – написав прем'єр.

Він також додав, що Кабмін ухвалив постанову, яка дасть можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі.

Крім того, онлайн можна буде також оплатити збір.

"Все максимально зручно, просто і без жодної корупції", – зазначив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що автомобілістам розповіли, що потрібно робити, якщо водійські документи не відображаються в "Дії".

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