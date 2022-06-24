Розробники створили сервіс задля пошуку пального на українських АЗС

Українська IT-компанія створила новий швидкий та зручний спосіб пошуку пального, що об'єднує переваги раніше створених сервісів.

Так, вони створили новий бот "Водійський сервіс України" (VSU bot), що збирає інформацію не тільки від АЗС, а й від автомобілістів, а також на запит користувача моніторить наявність пального й сповіщає його про всі оновлення.

Про це повідомляє ITC.

Зазначається, що користувач, який шукає пальне, вносить дані для постійного моніторингу (тип пального, свою локацію), і щойно з’являється інформація щодо запиту, бот надсилає сповіщення. Користувач має змогу додатково перевірити отриману інформацію за відгуками в Telegram-каналі.

VSU bot працює і в інший бік — автомобілісти, які очікують у черзі на заправці, вносять інформацію про наявність пального в бот за допомогою інтерфейсу. Місто, заправка та її адреса визначаються автоматично. Користувачу достатньо вибрати зі списку тип пального, його ціну й довжину черги. Бот опрацьовує інформацію і додає її в Telegram-канал, де користувачі в реальному часі можуть додавати коментарі до опублікованого повідомлення.

Щоб розпочати моніторинг пального, потрібно перейти за посиланням і натиснути кнопку "Моніторинг", після чого керуватися підказками бота. Щоб повідомити про наявність пального на АЗС, потрібно натиснути кнопку "Повідомити про пальне".

Зі слів розробників, найближчими тижнями функціональність сервісу буде розширено. Так, наприклад, буде додано персональні фільтри для окремих ділянок міста (на основі geo-позиціонування), а також підписку на оновлення даних по конкретних АЗС. Буде надано змогу додавати дані про ті АЗС, яких немає в базі бота. З’явиться інформація щодо статусу "пальне закінчилось", а також багато іншого, що допоможе водіям якомога швидше й просто знаходити потрібне пальне за своїми власними параметрами.