Саморобний електричний "Запорожець" позмагався у драг-рейсі з Tesla: хто переміг

Саморобний електричний "Запорожець" позмагався у драг-рейсі з Tesla: хто переміг

Цей ЗАЗ-965 розганяється до "сотні" за 4,3 секунди, а Model S робить це на дві секунди довше.

Саморобний електричний ЗАЗ-965 обігнав у драг-рейсі Tesla Model S P85.

Відео із гонкою опубліковано на YouTube-каналі TWIN BATTERY technology, автор якого і створив цей "Запорожець".

ЗАЗ має набагато швидший старт, ніж електромобіль компанії Ілона Маска, і йде швидше за нього до 100 км/год.

Потім Model S стрімко обганяє 965-го на 110 км/год, але через те, що водій останнього відпустив акселератор.

Автомобілі провели дві гонки, і в кожній "Запорожець" був швидший до "сотні". Проте в останньому драг-рейсі Tesla змогла наздогнати його лише на 130 км/год, але тільки тому що на ньому поки що не варто розганятися до більших показників..

Електричний "горбатий" оснащений приводом від Nissan Leaf першого покоління. З його допомогою автомобіль досягає 100 км/год за 4,3 секунди, а 1/8 милі (200 метрів, - прим.) він проїжджає за 8,8 секунд.

Водночас Model S проходить це за 6,3 та 9,7 секунд відповідно, згідно з тестами автора відео.

Раніше повідомлялося, що Tesla Model S влаштував епічну дуель на треку з болідом "Формули-1".

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