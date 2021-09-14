СБУ закупить гібридні автомобілі Toyota на 66 мільйонів гривень

СБУ закупить гібридні автомобілі Toyota на 66 мільйонів гривень

Державний орган хоче придбати авто з 2,5-літровим двигуном, повним приводом та варіатором.

Служба безпеки України оголосила тендер на закупівлю гібридних Toyota RAV4.

Про це повідомляється на сайті ProZorro.

СБУ хоче придбати 65 автомобілів, на які витратять 66 821 700 гривень. Відповідно вартість кожної моделі буде понад 1 мільйон гривень.

Державний орган зазначив, що хоче отримати авто з 2,5-літровим двигуном, повним приводом та безступеневою трансмісією. Також служба готова розглянути варіант з придбанням еквіваленту позашляховика Toyota.

Пропозиції щодо тендеру прийматимуть до 15 жовтня. Отримати ж машини мають до 20 грудня цього року.

"Транспортні засоби затверджені проєктом цільових екологічних інвестицій “Технічне переоснащення”, відповідно до Плану заходів для реалізації проєктів цільових екологічних інвестицій у період дії зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, які спрямовані на скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів, адаптацію до наслідків зміни клімату, який погоджено Міністерством фінансів України", – зазначено у тендері.

СБУ закупить RAV4 у комплектації Active. З повним приводом та варіатором вона коштує 1 005 940 гривень. Її двигун видає 222 кінські сили, які дозволяють авто розігнатися до "сотні" за 8,1 секунди та досягнути максимальної швидкості 180 км/год.

Також модель має 17-дюймові легкосплавні диски, комплекс безпеки Toyota Safety Sense, двозонний клімат-контроль та підігрів керма.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада планувала закупити Toyota Camry на 18 млн грн.

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