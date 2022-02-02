Що буде з цінами на бензин, дизель та автогаз в Україні найближчим часом: експерт зробив прогноз

Що буде з цінами на бензин, дизель та автогаз в Україні найближчим часом: експерт зробив прогноз

На щось позитивне водіям чекати не варто.

Стало відомо, чого очікувати з вартістю бензину, дизельного пального та автогазу в Україні найближчим часом.

Відповідний прогноз у коментарі для Auto-Consulting дав директор спеціальних проєктів у НТЦ "Психея", професор Геннадій Рябцев.

Від початку року ціни на бензин, дизпальне та скраплений автомобільний газ повільно, але вірно зростають. Для зростання цін, яке сталося, є, як мінімум, три причини. Це – напруженість у відносинах з Росією та побоювання припинення постачання нафти звідти. Зростання світових котирувань на нафту. І зростання курсу валют. В результаті, від початку 2022 року ціна на пальне (бензин, дизель) в Україні зросла на 2,5-3 грн за літр.

Рябцев, своєю чергою, додав ще два фактори, що впливають на ціну пального. Це зростання ціни на кордоні на 14-15%. А також – ослаблення національної валюти до євро приблизно на 1,5 грн. Так, кожен 1%, доданий до ціни пального на кордоні, за 2 тижні дає зростання ціни на АЗС приблизно на 10 коп./літр, а кожні десять копійок у курсі гривні – за два тижні плюс вісім копійок до ціни літра пального на АЗС.

Таким чином, вважає Рябцев, пальне мало здорожчати в середньому на 2,5 грн/л. Але реально воно здорожчало на 3 грн. Чому? Тому що 24 січня було опубліковано рекомендовані ціни Мінекономіки, які дозволили підняти ціну ще вище, вже після того, як вона й так об'єктивно піднялася у всіх трейдерів. Таким чином, реальне зростання вартості літра пального на АЗС України виявилося більшим, ніж це було зумовлено економічно.

На думку Рябцева, зростання вартості пального поки триватиме й надалі. Напружена політична ситуація у світі дає можливості для грандіозних спекуляцій та махінацій на валютних та фондових ринках. Але аж ніяк не сприяє зниженню вартості пального.

Щодо зрідженого автомобільного газу, то його ціна зростає лише через падіння курсу гривні. На думку Рябцева, особливого попиту зараз на газ немає. Тому для його подальшого подорожчання найближчим часом немає причин.

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