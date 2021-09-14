Що буде з цінами на бензин та дизельне пальне найближчим часом: експерти озвучили прогноз

Що буде з цінами на бензин та дизельне пальне найближчим часом: експерти озвучили прогноз

Існує вірогідність, що заправитися може стати дешевше.

Експерти розповіли, на що варто чекати з цінами на бензин та дизельне пальне найближчим часом.

Про це йдеться в Сьогодні.

Так, минулого тижня середні в Україні ціни на пальне майже не збільшилися, лише в окремих мережах експерти відзначили невелике підвищення. Головна причина - майже весь роздріб оперативно "відпрацював" рекомендації Кабміну за новими граничними цінами, які виявилися вищими за попередні. Переписували цінники тільки ті, хто не підвищив їх відразу після публікації розрахунків уряду.

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Середні в Україні ціни на бензин і дизпальне зросли на 3-5 коп./л, на автогаз не змінилися. У більшості областей ціни залишилися стабільними або підвищилися в межах 6 коп./л, але в окремих регіонах вони змінилися помітніше. Ньюсмейкером тижня стала Миколаївщина - тут дизель подорожчав на рекордні 17 коп./л, бензин на 12 коп./л. Ще в трьох областях бензин подорожчав на 8-10 коп./л, ДП - на 8-14 коп./л. У Києві дизпальне подорожчало на 16 коп./л, проте автогаз на тлі стабільності цін на нього в країні подешевшав одразу на 13 коп./л.

Найвищі ціни, як і раніше, в двох регіонах: Луганській області і Києві. А-92 і автогаз найдорожче на Луганщині: А-92 тут коштує 29,94 грн/л, газ - 17,83 грн/л. А дизель і А-95 - в столиці: відповідно 29,59 і 31,51 грн/л. Найнижчі ціни на бензини і в Сумській області: А-92 - 28,18 грн/л, А-95 - 29,17 грн/л, на ДП і автогаз - в Миколаївській області: 27,67 грн/л і 17,31 грн/л.

Розкид цін зменшився за всіма видами пального, крім бензину А-95 (зберігся). За А-92 розкид становить 6,2% (1,76 грн/л), було 6,4%, А-95 - 8% (2,34 грн/л), дизель - 6,9% (1,92 грн/л), було 7%, автогаз - 3,2% (0,54 грн/л), було 3,4%.

Експерти зазначають, що, як і очікувалося, минулий тиждень виявилася стабільною, так як основне зростання цін на пальне припав на перші дні вересня, відразу після публікації Мінекономіки рекомендованих граничних цін.

"Котирування за тиждень практично не змінилися, а ціни на нафту як і раніше коливалися в діапазоні 70-75 доларів за барель, що помітно не впливає на вартість готового пального. Тому варто очікувати, що нові рекомендовані ціни або залишаться колишніми, або навіть знизяться.

Виходячи з стабільності котирувань на пальне в опті, зміна вартості в роздробі малоймовірно", - сказав аналітик Ігор Єгозаров.

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Заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев говорить, що Україна починає поступово зменшувати залежність від імпортного пального, нарощуючи випуск власного бензину і дизеля на "Укртатнафті" - єдиному працюючому в Україні НПЗ.

"Вдалося домовитися з азербайджанськими нафтовиками і збільшити довгострокові поставки в Україну сирої нафти, тому частка нашого палива на вітчизняному ринку зросте. Це дає підстави сподіватися не тільки на стабільність цін, але в перспективі і на їхнє зниження

Але так як долар подешевшав за декаду більш ніж на 30 копійок, а котирування стабільні, це вагомий аргумент для невеликого зниження рекомендованих цін. Що, відповідно, змусить трейдерів знизити ціни в роздробі, перш за все це стосується преміум-сегмента", - підсумував Рябцев.

Додамо, що Міністерство економіки України нещодавно опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 25,94 гривні за літр, для дизельного пального - 21,69 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 41 коп./літр та 58 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,94 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 28,69 грн/л.

Раніше розповідалося про те, як змінилася вартість бензину та дизеля в Україні протягом серпня.

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