Що буде з вартістю на бензин найближчим часом: експерти озвучили прогноз

Що буде з вартістю на бензин найближчим часом: експерти озвучили прогноз

Нещодавно Мінекономіки встановило нього нову граничну ціну.

Водіям розповіли, чого очікувати з вартістю на бензин найближчим часом.

Про це розповіли експерти в коментарі для Сьогодні.

Так, директор Науково-технічного центру "Психея" Сергій Сапегін наголосив на тому, що ціни на цей вид пального залишатимуться стабільними до кінця тижня. За його словами, в Україні закінчується сезон значного споживання пального, осінній пік уже пройдено. Тому ринкові чинники обіцяють здешевлення.

Сапегін вважає, що Кабмін змушує українського споживача платити за тими ціновими індикаторами, які формуються, по-перше, у Європі, по-друге, спекулятивно. Тому зростання цін на бензин до середини листопада він не очікує, а ДП має подешевшати.

Водночас аналітик "Консалтингової групи "А-95" Ігор Єгозаров вважає, що до кінця цього тижня ціни залишаться стабільними, крім невеликих коригувань в окремих мережах.

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,40 гривень за літр, для дизельного пального - 24,90 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зросла на 0,20 коп./літр - для бензину та зменшилася на 0,17 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,40 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 31,90 грн/л.

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