Що чекає на водіїв в Україні 2023 року: обов'язковий техогляд, розмитнення онлайн, підвищення цін

Які зміни чекають на автомобілістів 2023 року, читайте в матеріалі ТСН.ua

Відповідно до стандартів ЄС, Верховна Рада та Уряд планують зміни в законодавстві у сфері автотранспорту. Деякі законопроєкти розглядатимуться вже найближчим часом, інші заплановані до прийняття протягом 2023 року. Розповідаємо, які зімни чекають на водіїв цього року.

Може бути запроваджений обов'язковий технічний огляд

Обов’язкове проведення ТО є однією з умов вступу України до ЄС.

У разі прийняття закону проходити техогляд, незалежно від того, коли був зареєстрований автомобіль, повинні будуть:

Транспортні засоби протягом 10 днів після того, як їх перереєстрували на ім'я нового власника.

Машини, що потрапили в ДТП, і при цьому пошкодження отримали елементи, від яких залежить безпека пересування (підвіска, кермовий механізм, гальма), або був сильно деформований кузов.

Авто з виявленими під час водіння суттєвими неполадками.

Законопроєкт також передбачає створення категорій, яким необов’язково проходити ТО. Це, наприклад, авто, швидкість пересування яких не більша за 25 км/год, які використовуються на дорогах загального користування, мають двигун об’ємом менше ніж 125 куб. см або електромотор потужністю до 4 кВт.

Розмитнення-онлайн

Законопроєкт № 7468 та законопроєкт № 7468−1, які перебувають на розгляді ВР. передбачають, що у 2023 році в Україні розмитнення авто буде доступне через мобільний додаток порталу "Дія". Розмитнити машину можна тоді буде за 10 хвилин, без участі митниці.

Згідно з законопроєктами пропонується зменшити суми за розмитнення. Комітет ВР схвалив розмитнення за електронною митною декларацією, що подається через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, готуються відповідні зміни до законодавства.

Електронні номери

Довідку за формою 083\о за якою оформляються водійські права незабаром можна буде отримати онлайн. Згідно з опублікованим Кабміном планом передбачається видача електронних номерів для колісних транспортних засобів, зокрема легкових авто, а також передбачається видача електронного свідоцтва про реєстрацію автівки.

Водійські права та реєстрація подорожчають

Відповідно до законопроєкту № 8193 послуги можуть прив'язати до прожиткового мінімуму.

У випадку прийнятті законопроєкту послуга отримання посвідчень водія у 2023 році може подорожчати в 30 разів, а реєстрація транспортних засобів ― у 4 рази.

Позбавлення прав водія за перевищення швидкості

Згідно з зареєстрованим законопроєктом № 6214 пропонується за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год в населених пунктах позбавляти посвідчення водія на строк від 3 до 6 місяців, а за перевищення швидкості більш ніж на 70 км/год — від 6 місяців до 1 року.

Згаданий проєкт закону вже схвалений у профільному парламентському Комітеті з питань правоохоронної діяльності, а також у Комітеті з питань бюджету та рекомендований до включення до порядку денного для голосування у сесійній залі Верховної Ради.

Нові іспити для отримання водійського посвідчення

Як повідомляють у МВС автошколи вже отримали новий план впровадження сучасних технологій у процедуру видачі посвідчення водія. Нові технології дозволять контролювати весь процес проведення іспиту онлайн. Автошколам нададуть транспортні засоби для складання іспитів різних категорій, а результати відразу підуть в Єдиний реєстр.

Реформа автострахування

Автострахування планують зробити за стандартами ЄС, що передбачає збільшення страхових виплат, новий порядок їхнього розрахунку, а також запровадження вільного ціноутворення на поліси ОСЦПВ. Законопроєкт планують розглянути у 2023 році.

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