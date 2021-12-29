Що насправді відбувається з цінами на вживані авто в Україні та чого очікувати надалі: прогноз експертів

Що насправді відбувається з цінами на вживані авто в Україні та чого очікувати надалі: прогноз експертів

Наразі причин для занепокоєння немає.

Як відомо, основними ринками для українських дилерів, що займаються доставленням легкових авто із-за кордону, є країни Європейського Союзу та Америки (США, Канада). Також розвиваються напрямки імпорту з Китаю, Грузії, Південної Кореї, проте обсяги імпорту звідти поки незначні.

Фахівці Інституту досліджень авторинку проаналізували, що ж насправді відбувається з цінами на вживані авто в Україні та чого очікувати надалі.

Від початку 2021 року та за наступні його 11 місяців на першу реєстрацію найчастіше подавали такі європейські моделі, як Volkswagen Golf, Skoda Octavia та Renault Megane. Volkswagen Passat, якого імпортували найбільше, до розрахунків не брали, оскільки однойменна модель є і для ринку США.

eauto.org.ua

Зміна ціни від початку року, у валютному вираженні, цілком відповідає ринковим правилам. Усі наведені моделі природньо подешевшали, адже фактично їхній вік став на один рік більший. Те саме можна сказати й про зміну ціни для всього масиву легковиків 2008-го року випуску (такі найчастіше прибувають до нас з ЄС). Все відбувається за загальними "класичними" ринковими правилами.

Якщо брати до уваги найпопулярніші "легковики" з США, то тут ситуація аналогічна європейській - популярні "американські" моделі подешевшали з початку року.

eauto.org.ua

Наразі висновок напрошується лише один - жодна з популярних імпортних моделей в Україні не подорожчала, як і загалом не спостерігається зростання цін по окремих масивах.

Утім, деякі окремі сегменти автомобілів дійсно подорожчали. Наприклад, у США це стосується легковиків віком 1-3 роки, які ще на гарантії або нещодавно вийшли за її рамки, і їх можна вигідно перепродати у другі руки. Зокрема тим покупцям, яким у автосалонах відповіли, що на ту чи іншу нову модель доведеться зачекати кілька місяців.

Щодо країн Західної Європи — про зростання цін на вживані авто місцеві аналітики вже встигли відзвітувати, наприклад у DAT Group відзначили збільшення "прайсів" у Німеччині на легковики віком 3-5 років. За інформацією компанії, у деяких випадках вживані авто можуть бути дорожчими за нові. Це — наслідки світової кризи автопромисловості та дефіциту нових авто. У Польщі мережа AAA Auto зафіксувала зниження активності торгів та зростання цін на авто з пробігом на 18% порівняно з минулим роком. Польський інститут досліджень авторинку SAMAR, повідомив про зростання інтересу місцевих покупців до вживаних легковиків, привезених з інших країн ЄС на 12%.

Слід розуміти, що насамперед ці подорожчання або зростання інтересу стосуються автівок віком до 3-5 років, які в Україну, зокрема з ЄС, імпортують у вкрай малих кількостях. Так само, як і ринок "цілих" авто з пробігом у США фактично відділений від місцевих страхових аукціонів. Тому наразі підстав для занепокоєння, підтверджених бодай одним достовірним дослідженням, немає. Усі ціни зараз тримаються на тих рівнях, які й мають бути згідно з усіма ринковими правилами.

Утім, експерти прогнозують можливе зростання цін на легковики з пробігом на 15-20% у першому півріччі 2022 року.