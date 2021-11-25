Що придбати на ринку України замість популярної Skoda Octavia: 5 кращих аналогів

Кращі комплектації, цікавий дизайн та автоматична коробка передач, конкурентам є чим здивувати.

Skoda Oktavia дуже популярний автомобіль в Україні і це не дивно. Адже за адекватні гроші, а в базі з турбованим двигуном на 1.4 літра вона коштує 21 632 долари (приблизно 573 260 грн), ви отримуєте непоганий автомобіль, з сучасним дизайном та комфортним салоном.

Але кожна людина має свій смак і тому треба щоб завжди була альтернатива. ТСН.Авто підготував для вас список найкращих автомобілів за ціну Skoda Oktavia.

Першим автомобілем на який варто звернути увагу – це Renault Megane. Коштує це диво французької думки 18 600 доларів (приблизно 492 900 грн). Коштує вона дешевше, а отримаєте ви більше: 1.6 літровий двигун на 115 кінських сил, та найголовніше – замість механічної коробки передач тут пропонують варіатор. А за гроші, що залишились ви зможете встановити на свій смак додаткові опції.

autocentre.ua

Тепер у нас представник країни сонця що сходить – Toyota Corolla. За неї з вас візьмуть 18850 доларів (приблизно 499 530 грн). Тут вже замість розкішної АКПП ви отримаєте традиційну “мішалку”, але коли купляєте Toyota ви перш за все, платите за якість та надійність. Ці автомобілі будуть служити вам дуже довго та не будуть вимагати зайвих грошей на ремонт. Також при купівлі Corolla у вас також залишаються гроші на “допи”.

allcarz

Від Кореї також є, що запропонувати - Hyundai Elantra за 19 792 долари (приблизно 524 500 грн). За ці гроші отримаєте бензиновий двигун на 1.6 літра, який видає 127 “коней” та механічну КПП. Та треба зазначити, що дизайн у нової Elantra дуже цікавий, машина виглядає набагато дорожче свого цінника. Також у вас буде можливість прослуховувати музику без усіляких дротів по Bluetooth, та керувати нею через кнопки на кермі.

motor1.com

Компанія Citroen пропонує своїм покупцям новий С4. За нього покупцеві доведеться викласти 19 901 долар (приблизно 527 400 грн). “Французи” завжди вирізнялись серед потоку автомобілів дизайном, такий автомобіль важко не помітити. Звичайно це цінник за базову комплектацію, тож – 1.2 літра двигун на 100 кінських сил 6 ступенева механіка. Тут ви знайдете такі “плюшки”, як підігрів сидіння, Bluetooth та денні ходові LED вогні – непогано для “бюджетника”.

allcarz

І дійшли до ще однієї популярної моделі в Україні – Ford Focus. Звісно у нас всі звикли, що ці автомобілі привезені зі США, але, якщо ви хочете піти проти правил та придбати Focus у салоні – приготуйте 21 604 доларів (приблизно 572 510 грн). Бензиновий двигун на 1.5 літра та 120 кінських сил працюватиме у парі з МКПП на 6 передач. Світлодіодні ліхтарі денного світла LED, клімат-контроль, підігрів сидінь та навіть керма.

motor1.com

Кожен з цих автомобілів можна розглядати до купівлі і потім не мати собі проблем, але вибір скажімо так – непростий.

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