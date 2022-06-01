Середня гуртова ціна на дизельне пальне в Україні досягла 65 грн/літр

Вартість дизельного пального в гурті продовжує зростати, що й і відображається на АЗС.

Так, гуртова ціна на дизельне пальне в понеділок, 30 травня , утримувалась у середньому на позначці 65 грн/л, а діапазон пропозицій залишався в межах 54-69 грн/л.

Така ситуація тримається на гуртовому ринку вже протягом трьох тижнів, інформують у Консалтинговій групі "А-95", передає Enkorr.

У південних областях ДП пропонувалось у межах 55-65 грн/л (ресурс "Євро-5"). Зазначимо, що в цьому регіоні також з’явилися пропозиції дизельного пального "Євро-3" за 55 грн/л.

У свою чергу низка трейдерів минулого тижня збирали передоплату на нові постачання ДП, вартість таких пропозицій перебувала в діапазоні 50-52 грн/л. Разом із тим один із "південних" трейдерів анонсував червневі постачання на умовах передоплати за цінами 43-45 грн/л.

Пропозиція дизеля в західному регіоні перебувала у досить широкому діапазоні цін — 54-62 грн/л, а подекуди зустрічались пропозиції за 64 грн/л. Водночас в регіоні ресурс можна було придбати як автонормами, так і вагонними партіями. Вартість останніх була на рівні 64 000 грн/т. Дизель у північних областях торгується в межах 61-65 грн/л. Водночас кількість пропозицій доволі обмежена.

"Наш ресурс, який дійшов з порту в Європі, було продано за 2-3 дні за 61-62 грн/л, нових партій поки що немає", — заявив один із трейдерів.

Найвищий рівень цін традиційно був у центральних і східних регіонах країни. Тут ціновий діапазон становив 65-70 грн/л, а подекуди зустрічаються й пропозиції за 75 грн/л.

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

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