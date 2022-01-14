Сервісні центри МВС надаватимуть послуги по-новому: що зміниться та кого торкнеться

Сервісні центри МВС надаватимуть послуги по-новому: що зміниться та кого торкнеться

Відтепер запроваджені єдині стандарти.

Відтепер в Україні сервісні центри МВС надаватимуть послуги по-новому.

Про це повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Євген Мойсеєнко.

Так, для державних органів запроваджено єдині стандарти державного сервісу. Насамперед нові вимоги передбачають якісне та бездискримінаційне надання послуг усім клієнтам, зокрема, людям з інвалідністю, іноземцям та представникам національних меншин.

"Хочу зазначити, що команда Головного сервісного центру МВС за певними напрямами спрацювала на випередження та забезпечила практичну реалізацію нововведень. У нас уже є стандарти комунікацій із клієнтами: наші співробітники мають чіткі інструкції — як вітатись, алгоритм надання послуги, здебільшого сервісні центри мають внормований формат приміщення. Це дуже зручно для наших відвідувачів", - сказав Мойсеєнко.

Для того, щоби громадяни відчували турботу й піклування під час віддаленого користування послугами, існує та активно використовується система електронних сервісів, зокрема:

електронний кабінет водія з переліком функцій, необхідних пересічному власнику авто;

калькулятор орієнтовної вартості отримання послуги з перереєстрації транспортного засобу;

перевірка легітимності свідоцтв про реєстрацію авто й посвідчень водія;

онлайн-тренажер із перевірки знань Правил дорожнього руху.

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