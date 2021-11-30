Серйозний дефіцит машин в автосалонах спровокував нову схему заробітку

Автосалони та перекупники придумали нові схеми, щоб заробити на дефіциті автомобілів.

Більшість українців вважає, що придбати новеньку машину в Україні неймовірно просто, все що для цього треба – гроші. Далі поїхати в автосалон і обрати собі комплектацію і марку. Та виявляється в нинішніх умовах зробити це вкрай складно, бо вибору стало мало, а ціна істотно зросла.

Колосальний дефіцит нових машин спровокував нову схему заробітку.

Як не потрапити на схему та не втратити гроші, розбиралися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

“Перекупи” на цих питаннях дуже непогано наживаються. З’явився деякий інвестиційний бізнес. Тобто перекупник приходить до дилера, наприклад в квітні цього року. Вносить передоплату, замовляє автомобіль і чекає шість місяців. І коли машина приходить, він в інтернеті пропонує продати чергу чи місце в черзі за півтори, дві тисячі євро або ж викуповує автомобіль і даль реалізує його з солідною надбавкою.

Брак пропозиції породив спекулятивні схеми і в автосалонах. В країнах Балтії, Польщі, Росії користуючись цим дефіцитом, почали продавати машини з додатковим обладнанням.

Вигляд це має такий - під час купівлі машини вам додатково пропонують, наприклад килимки за 10 тисяч доларів. Або ж страховку по якійсь надзвичайній ціні. І потім – не хочеш купувати машину з килимком, значить машину не отримаєте. Слід зауважити - така ситуація на ринку не вперше. Змінюються лише деталі оборудок.

П’ять років тому була схема з невеликою партією нових Volkswagen. Тоді була історія з дизельгейтом, і наші підприємці якимось чином змогли привезти Україну списані автомобілі по досить лояльній ціні. І це різниця була 5 тисяч доларів на одиниці.

Сумно але такі дії ніяк не регламентуються і не контролюються. Тож люди, які хочуть придбати нову машину з автосалону - вимушені погоджуватися на усі вимоги, які диктують продавці. Або ж терпляче чекати, коли автодефіцит скінчиться.

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