Автомобіль / © Pixabay

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Якщо ви зіткнулися з ситуацією, коли ваш автомобіль заблокували на парковці, не варто панікувати. Є кілька способів розв’язати проблему.

Про це розповіли юристи виданню SUV News.

В Україні, зокрема в великих містах, проблема заблокованих автомобілів є досить поширеною. Велика щільність трафіку та нестача паркувальних місць створюють сприятливі умови для таких ситуацій. Водії можуть зіткнутися з подібним порушенням на парковках торгових центрів чи в дворах житлових будинків.

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У ситуації, коли ваше авто заблокували іншою машиною, експерти радять не вдаватися до самостійних дій, таких як стукання по машині порушника, щоб активувати сигналізацію або змусити власника повернутися. Це може призвести до пошкодження автомобіля, і в підсумку ви перетворитесь із жертви на винуватця. Вам доведеться виправдовуватися за свої дії і компенсувати завдані збитки.

Якщо ваше авто заблоковане на парковці, оптимальним рішенням буде викликати патрульну поліцію. Досвідчений юрист радить обов’язково повідомити реєстраційний номер порушника під час дзвінка. Поліція часто може самостійно зв’язатися з власником автомобіля, оскільки контактні дані фіксуються при реєстрації транспортного засобу.

В Україні штраф за створення перешкод на парковці становить 680 гривень. Якщо порушник відсутній на місці, його автомобіль можуть евакуювати на штрафмайданчик. Для фіксації порушення до приїзду поліції важливо зробити фото та відео з різних ракурсів, де чітко видно, що ваш автомобіль заблокований і не може виїхати.

У разі, якщо проблема з паркуванням на подвір’ї вашого будинку повторюється систематично, найкращим варіантом є звернення до об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). Це дозволить вирішити спір, організувати правильне паркування та запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.

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