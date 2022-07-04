Шмигаль через паливну кризу закликав українців переходити на електротранспорт

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до українців із закликом переходити на електротранспорт.

Це пов'язано з тим, що паливна криза найближчим часом може повторитися.

Про це Шмигаль заявив в інтерв'ю LB.ua.

"Ми стимулюємо і просимо наших громадян переходити на електротранспорт, що значно краще і з точки зору екології, і з точки зору наявності більших електроенергоресурсів.

Ми стикалися вже з паливною кризою після того, як росіяни розбивали наші сховища, наші нафтопереробні підприємства, навіть автозаправні станції. Тому електромобілі – це пріоритет, і ми політично даємо такий сигнал і формуємо можливість", - сказав Шмигаль.

Зазначимо, що від 1 липня в разі першої реєстрації електромобілів більше не потрібно платити відрахування до Пенсійного Фонду, які складали 3-5% від вартості авто. Таким чином, електромобілі стали ще на 3-5% доступніші, ніж авто з ДВЗ.

Як наслідок, це стало наступним кроком по стимулюванню ринку електромобілів, якій впроваджується в Україні останні роки. Шмигаль звернув увагу і на цей момент.

"В принципі, як альтернативу, ми залишили абсолютно без оподаткування, без мита, без ПДВ електроавтомобілі. Більше того, ось цим законопроєктом, уряд рекомендував зняти й пенсійний внесок з електромобілів. Таким чином електромобілі можуть завозитися в Україну без обмежень і без жодних платежів, сплат податків. Знову ж таки, вони можуть реєструватися через "Дію".

Електромобілі не придатні для фронту, але ми стимулюємо громадян купувати електромобілі. Ми ж не забороняємо ввозити гуманітарну допомогу для фронту у вигляді пікапів або джипів, вони і далі не оподатковуються. Тобто, якщо для фронту ми веземо дизельний або бензин-автомобіль, він також не підлягає оподаткуванню ні ПДВ, ні митом. Він заїжджає як гуманітарка. Тому всі можливості для фронту у нас відкриті, як і було раніше", - підсумував прем'єр-міністр України.

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