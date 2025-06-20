Штраф та втрата прав: водіїв карають за ввічливий жест на дорогах

Водійка авто / © Freepik

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В Україні почали штрафувати водіїв за звичку вмикати аварійну сигналізацію як жест ввічливості — наприклад, щоб подякувати за пропуск у потоці. Хоч така практика давно стала «нормою» на дорогах, вона суперечить Правилам дорожнього руху і може призвести до штрафу чи навіть тимчасової втрати прав.

Про це пише Suv News.

Коли аварійна сигналізація дозволена?

Відповідно до ПДР, вмикати аварійку можна лише у конкретних випадках:

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У разі технічної несправності транспорту;

у разі поломки або вимушеної зупинки;

якщо сталася ДТП або інша надзвичайна ситуація;

коли водія засліплюють фари зустрічних авто;

під час зупинки на вимогу поліції чи інших служб.

У всіх інших ситуаціях — зокрема, «для подяки» — використання аварійки вважається порушенням.

Що загрожує за «подяку» аварійкою?

За неправильне використання сигналів світлової індикації передбачений штраф — 425 грн. Якщо ж водій порушив правила в умовах ДТП, штраф зростає до 680 грн.

У серйозніших випадках суд може ухвалити рішення про тимчасове позбавлення водійських прав — строком від 6 до 12 місяців.

Аварійна сигналізація — це засіб безпеки, а не елемент дорожнього етикету. Нехтування цим правилом може коштувати не лише грошей, а й прав. Тож користуйтеся нею лише у дозволених ситуаціях.

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Нагадаємо, навесні з’явилася інформація про можливе запровадження нових штрафів за «подяку» аварійкою. Однак у Верховній Раді тоді заявили, що «подяка» аварійкою — це частина національної дорожньої культури, головне — не порушувати ПДР за такого жесту.