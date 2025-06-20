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- Україна
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Штраф та втрата прав: водіїв карають за ввічливий жест на дорогах
За «подяку» на дорозі аварійкою можна отримали штраф у 425 грн або втратити права на рік.
В Україні почали штрафувати водіїв за звичку вмикати аварійну сигналізацію як жест ввічливості — наприклад, щоб подякувати за пропуск у потоці. Хоч така практика давно стала «нормою» на дорогах, вона суперечить Правилам дорожнього руху і може призвести до штрафу чи навіть тимчасової втрати прав.
Про це пише Suv News.
Коли аварійна сигналізація дозволена?
Відповідно до ПДР, вмикати аварійку можна лише у конкретних випадках:
У разі технічної несправності транспорту;
у разі поломки або вимушеної зупинки;
якщо сталася ДТП або інша надзвичайна ситуація;
коли водія засліплюють фари зустрічних авто;
під час зупинки на вимогу поліції чи інших служб.
У всіх інших ситуаціях — зокрема, «для подяки» — використання аварійки вважається порушенням.
Що загрожує за «подяку» аварійкою?
За неправильне використання сигналів світлової індикації передбачений штраф — 425 грн. Якщо ж водій порушив правила в умовах ДТП, штраф зростає до 680 грн.
У серйозніших випадках суд може ухвалити рішення про тимчасове позбавлення водійських прав — строком від 6 до 12 місяців.
Аварійна сигналізація — це засіб безпеки, а не елемент дорожнього етикету. Нехтування цим правилом може коштувати не лише грошей, а й прав. Тож користуйтеся нею лише у дозволених ситуаціях.
Нагадаємо, навесні з’явилася інформація про можливе запровадження нових штрафів за «подяку» аварійкою. Однак у Верховній Раді тоді заявили, що «подяка» аварійкою — це частина національної дорожньої культури, головне — не порушувати ПДР за такого жесту.