ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Україна
Кількість переглядів
276
Час на прочитання
2 хв

Штраф та втрата прав: водіїв карають за ввічливий жест на дорогах

За «подяку» на дорозі аварійкою можна отримали штраф у 425 грн або втратити права на рік.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Водійка авто

Водійка авто / © Freepik

В Україні почали штрафувати водіїв за звичку вмикати аварійну сигналізацію як жест ввічливості — наприклад, щоб подякувати за пропуск у потоці. Хоч така практика давно стала «нормою» на дорогах, вона суперечить Правилам дорожнього руху і може призвести до штрафу чи навіть тимчасової втрати прав.

Про це пише Suv News.

Коли аварійна сигналізація дозволена?

Відповідно до ПДР, вмикати аварійку можна лише у конкретних випадках:

  • У разі технічної несправності транспорту;

  • у разі поломки або вимушеної зупинки;

  • якщо сталася ДТП або інша надзвичайна ситуація;

  • коли водія засліплюють фари зустрічних авто;

  • під час зупинки на вимогу поліції чи інших служб.

У всіх інших ситуаціях — зокрема, «для подяки» — використання аварійки вважається порушенням.

Що загрожує за «подяку» аварійкою?

За неправильне використання сигналів світлової індикації передбачений штраф — 425 грн. Якщо ж водій порушив правила в умовах ДТП, штраф зростає до 680 грн.

У серйозніших випадках суд може ухвалити рішення про тимчасове позбавлення водійських прав — строком від 6 до 12 місяців.

Аварійна сигналізація — це засіб безпеки, а не елемент дорожнього етикету. Нехтування цим правилом може коштувати не лише грошей, а й прав. Тож користуйтеся нею лише у дозволених ситуаціях.

Нагадаємо, навесні з’явилася інформація про можливе запровадження нових штрафів за «подяку» аварійкою. Однак у Верховній Раді тоді заявили, що «подяка» аварійкою — це частина національної дорожньої культури, головне — не порушувати ПДР за такого жесту.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
276
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie