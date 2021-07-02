Штраф за перевантажені фури: в Україні введуть спеціальні станції контролю

Зараз система працює в тестовому режимі, а повноцінно почне роботу - від осені.

Штрафи за перевантаження фур: восени в Україні вводять в експлуатацію спеціальні станції контролю.

Про це повідомили в Укртрансбезпеці, розповіли у Сніданку з 1+1.

За даними відомства, зараз система працює в тестовому режимі. За дев’ять днів роботи вона визначила майже чотири тисячі порушень. Найбільшу кількість зафіксовано на трасі Полтава – Олександрія, Кропивницький – Запоріжжя, а також – Київ - Ковель - Ягодин.

Поки що порушники отримують ознайомчі повідомлення. Утім, від осені вони матимуть штрафи від 8,5 тис. грн до 50 тис. грн. Штрафуватимуть не тільки водіїв, а й компанії-перевізники.

Як повідомлялося, в Україні почали боротьбу з перевантаженнями фурами і майже вдвічі підвищили штрафи. Мінімальний - 8,5 тис. грн, максимальний – 51 тис. грн за перевищення вагової норми на 30 і більше відсотків. Також інспекторам "Укртрансбезпеки" розв’язали руки. Вони можуть самостійно зупиняти вантажні автомобілі і накладати штрафи за відмову від проходження вагового контролю. Це штраф 51 тыс. грн.

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