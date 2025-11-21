ТСН у соціальних мережах

Україна
122
2 хв

Штраф за відсутність дитячого автокрісла: чи справді його необхідно платити

Випадки, коли суди скасовують штрафи за порушення правил перевезення дітей, множаться: юристи стверджують, що прогалини у законодавстві роблять постанову без точного заміру недійсною.

Віра Хмельницька
Дитяче автокрісло

Дитяче автокрісло / © Associated Press

Попри вимогу закону про перевезення дітей до 150 см зросту у дитячому автокріслі, водії можуть не платити штраф і виграти суд. Юристи пояснюють: чинні нормативи не містять жодної процедури визначення зросту дитини, а «візуальна оцінка» інспектора не є доказом порушення.

Про це повідомляє «Твоя машина» з посиланням на юристів.

Тема перевезення дітей у авто вже давно викликає суперечки. Закон вимагає: якщо зріст дитини менший за 150 см, необхідне спеціальне сидіння. Поліцейський фіксує порушення — складає постанову. На папері все видається простим, але в реальності це перетворюється на дивну гру без чітких правил, розповідають юристи.

Адвокат із Дніпра Олег Ш., який понад 10 років веде адміністративні справи, поділився одним показовим випадком. На трасі Київ — Житомир інспектор зупинив водія, заявивши, що дитина в авто «виглядає низькою». Ні лінійки, ні умов для вимірювання не було. Суд скасував штраф.

«Без точного заміру немає жодного доказу», — наголосив юрист.

Проблема лежить на поверхні: чинні нормативи не містять жодної процедури визначення зросту дитини під час зупинки транспорту. Не встановлено, хто має проводити вимірювання, яким інструментом і за яких умов. Тож поліцейський фактично покладається лише на «візуальну оцінку», яка для суду не є доказом.

У результаті така правова невизначеність лише погіршує взаємини між водіями та поліцією. Нервують і батьки, і інспектори — хоча питання могло б бути вирішене дуже просто: потрібно чітко прописати процедуру вимірювання з відповідальними особами та визначеним інструментом.

Поки ж у законодавстві існують прогалини, водії дедалі частіше ідуть до суду. За даними ZakonOnline, 2024 року понад половину таких постанов було скасовано. Причина всюди однакова — відсутність будь-якого вимірювання, а отже, й доказів порушення.

Нагадаємо, в Україні штраф за перевезення дітей зростом до 150 см без автокрісла становить від 510 до 850 грн. Правила вимагають фіксації дітей у спеціальних кріслах/бустерах, а на передньому сидінні можна перевозити лише малюків до трьох років у люльці, вимкнувши подушку безпеки.

