Штраф за відсутність дитячого автокрісла: чи справді його необхідно платити

Дитяче автокрісло / © Associated Press

Реклама

Попри вимогу закону про перевезення дітей до 150 см зросту у дитячому автокріслі, водії можуть не платити штраф і виграти суд. Юристи пояснюють: чинні нормативи не містять жодної процедури визначення зросту дитини, а «візуальна оцінка» інспектора не є доказом порушення.

Про це повідомляє «Твоя машина» з посиланням на юристів.

Тема перевезення дітей у авто вже давно викликає суперечки. Закон вимагає: якщо зріст дитини менший за 150 см, необхідне спеціальне сидіння. Поліцейський фіксує порушення — складає постанову. На папері все видається простим, але в реальності це перетворюється на дивну гру без чітких правил, розповідають юристи.

Реклама

Адвокат із Дніпра Олег Ш., який понад 10 років веде адміністративні справи, поділився одним показовим випадком. На трасі Київ — Житомир інспектор зупинив водія, заявивши, що дитина в авто «виглядає низькою». Ні лінійки, ні умов для вимірювання не було. Суд скасував штраф.

«Без точного заміру немає жодного доказу», — наголосив юрист.

Проблема лежить на поверхні: чинні нормативи не містять жодної процедури визначення зросту дитини під час зупинки транспорту. Не встановлено, хто має проводити вимірювання, яким інструментом і за яких умов. Тож поліцейський фактично покладається лише на «візуальну оцінку», яка для суду не є доказом.

У результаті така правова невизначеність лише погіршує взаємини між водіями та поліцією. Нервують і батьки, і інспектори — хоча питання могло б бути вирішене дуже просто: потрібно чітко прописати процедуру вимірювання з відповідальними особами та визначеним інструментом.

Реклама

Поки ж у законодавстві існують прогалини, водії дедалі частіше ідуть до суду. За даними ZakonOnline, 2024 року понад половину таких постанов було скасовано. Причина всюди однакова — відсутність будь-якого вимірювання, а отже, й доказів порушення.

Нагадаємо, в Україні штраф за перевезення дітей зростом до 150 см без автокрісла становить від 510 до 850 грн. Правила вимагають фіксації дітей у спеціальних кріслах/бустерах, а на передньому сидінні можна перевозити лише малюків до трьох років у люльці, вимкнувши подушку безпеки.