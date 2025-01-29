Штрафи та нові дорожні знаки: які зміни чекають на водіїв 2025 року

З січня на водіїв в Україні чекає чимало змін – серед яких штрафи за відсутність поліса "автоцивілки" та нові дорожні знаки.

Що варто знати українцям – читайте у матеріалі від ТСН.ua.

Штрафи за відсутність поліса "автоцивілки"

Зокрема, від 1 січня 2025 року в Україні набрав чинності новий закон 3720-IX "Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Серед іншого він регламентує новий спосіб накладення штрафів за відсутність поліса "автоцивілки".

Згідно з новими правилами, штрафи за відсутність страховки накладатимуться не на водія, а на юридичного власника транспортного засобу, про це йдеться у тексті документа.

Якщо у водія немає поліса із собою або він не може надати його на вимогу поліцейського, йому загрожує штраф у розмірі 425 гривень. Якщо штраф не буде сплачений протягом 15 днів, сума штрафу збільшиться вдвічі.

За відсутність або прострочене страхування водія оштрафують на 850 гривень.

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Крім того, від 1 січня 2025 року скасували право не оформляти поліс ОСЦПВ для деяких категорій громадян, зокрема для учасників бойових дій (УБД), постраждалих під час Революції гідності, осіб з інвалідністю I та II групи, а також для пенсіонерів, що раніше могли бути звільнені від цього обов’язку.

Водночас ці категорії громадян тепер зможуть скористатися знижкою 50% на оформлення страхового поліса.

Чимало медіа публікували інформацію про те, що з січня перевірка наявності поліса "автоцивілки" здійснюватиметься не лише поліцією, а й за допомогою камер автофіксації.

Водночас у поліції спростували початок фіксації та штрафи на водіїв за відсутність "страховки" в автоматичному режимі.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький пояснив, що система автофіксації наразі технічно не адаптована для фіксації цього порушення.

Підвищення цін на автострахування

Автострахування в Україні 1 січня 2025 року здорожчає майже вдвічі. Ключові причини – нові правила страхування відповідно до європейських стандартів і зростання долара, розповів у коментарі телеграм-каналу "Труха" гендиректор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

За його словами, також в Україні запровадять вільне ціноутворення на поліси "автоцивілки". Страхові виплати поступово зростатимуть до європейського рівня. Так, на першому етапі виплати на ремонт авто зростуть від 160 до 250 тис. гривень, а на лікування постраждалих – від 320 до 500 тис. гривень.

Саме ці положення насамперед впливатимуть на вартість страхування авто в Україні.

Крім того, скасовується франшиза, а ремонт авто на СТО покриватимуть без урахування його зносу.

Виїзд за кордон

Також від січня 2025 року в Україні відбудуться змін у процесі оформлення полісів для водіїв, які планують подорожувати за кордон.

Зокрема, запроваджуються нові правила для "зеленої картки", що тепер буде діяти лише з наступного дня після її оформлення. Це означає, що водії більше не зможуть отримати страховку безпосередньо перед виїздом і одразу перетнути кордон. Також важливо планувати оформлення полісу завчасно, щоб уникнути затримок на кордоні.

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Також запроваджується електронний формат полісів, який буде визнано в усіх країнах-членах системи "Зелена картка". Водії зможуть зберігати електронний сертифікат на смартфоні і не будуть змушені друкувати паперову версію.

Для того, щоб безперешкодно перетинати кордон, водії повинні оформити поліс "Зелена картка" завчасно.

Прикордонна служба має право відмовити у перетині кордону у разі відсутності чинного страхового сертифіката.

Важливо, щоб інформація про договір страхування була внесена до Єдиної централізованої бази даних МТСБУ.

Зміни в правилах оформлення ДТП

Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху.

Олексій Білошицький розповів, що тепер після того, як водії заповнять повідомлення, вони мають право покинути місце аварії і не зобов'язані інформувати поліцію про ДТП.

Умови для оформлення ДТП без участі поліції:

В аварії брали участь лише два транспортних засоби.

У результаті ДТП ніхто не постраждав, і здоров’ю або життю людей не було завдано шкоди.

Пошкоджено лише транспортні засоби.

Обидва транспортні засоби мають страхування за ОСЦПВ.

Водії не перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, а також не знаходяться під впливом лікарських засобів, що можуть впливати на реакцію.

Учасники аварії погодилися з обставинами події.

До нововведення, для оформлення європротоколу, потрібно було, щоб сума збитків не перевищувала 80 тисяч гривень. Тепер цей ліміт скасували, а максимальна сума страхової виплати за шкоду майну внаслідок ДТП зросла до 250 тисяч гривень. Для полісів, укладених до 2025 року, ліміт залишився на рівні 160 тисяч гривень.

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Європротокол можна оформити як через онлайн-систему, так і за допомогою паперового бланка. Цифровий сервіс перевіряє правильність введених даних і попереджає про можливі помилки. Інформація про ДТП буде відразу надіслана до страхових компаній обох сторін і збережена в базі даних МТСБУ.

Зміни у правилах для водіїв

У 2025 році водійські посвідчення доставлятимуть через вибраного поштового оператора, а також спростили процедуру зняття з обліку автомобілів, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

"Зокрема, запроваджено можливості вибору оператора поштового зв’язку, який здійснюватиме за бажанням особи та за додаткову плату доставку посвідчень водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і номерних знаків (у разі їх видачі). Раніше така процедура здійснювалась виключно призначеним оператором поштового зв’язку – акціонерним товариством "Укрпошта", – йдеться у повідомленні.

Власники транспортних засобів мають право знімати автомобілі з обліку, якщо вони тимчасово не беруть участь у дорожньому русі на території України.

Це дозволить укладати договори страхування цивільно-правової відповідальності на коротші терміни – від 15 днів до п’яти місяців, що полегшить процедуру для тих, хто користується транспортними засобами сезонно або з інших причин тимчасово не використовує їх»

Такі зміни сприятимуть полегшенню процедури для тих, хто користується транспортними засобами сезонно або тимчасово не використовує їх.

Зміни у світлофорах

Минулоріч повідомлялось, що у 2025 році в Україні зміняться стандарти щодо світлофорів на дорогах. Зокрема, замість звичайного зеленого з'явиться смарагдове світло, а також зміниться вид стрілок, що регулюють напрямок руху, повідомляє Вікторія Панченко.

Національний стандарт набуде чинності 1 травня 2025 року, саме з цієї дати нові світлофори мають відповідати змінам. Одне з головних нововведень стосується зеленого світла.

Замість стандартного зеленого кольору з'явиться смарагдовий. Вважається, що смарагдовий колір помітніший на дорозі і, відповідно, краще сприймається водіями.

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Зараз на лінзи світлофорів наносять суцільні стрілки, які вказують на напрямок руху. Із травня з'являться шевронні стрілки.

На лінзах світлофорів з'являться саме вони, оскільки краще помітні здалеку та допомагають водіям зорієнтуватися швидше.

Нововведення для велосипедистів

На всіх велосипедних світлофорах розміщуватиметься значок велосипеда. Вони будуть мати лінзу 100 мм для велосипедних доріжок та розміщуватись праворуч від дороги, або – лінзу 200 мм, якщо світлофор розташований над дорогою.

Крім того, таймери зворотного відліку почнуть встановлювати як на пішохідних, так і на транспортних світлофорах.

Також вводяться нові кнопки виклику сигналу світлофора та пристрою звукового сповіщення.

Новий дорожній знак

Також в Україні з’явився новий дорожній знак "щит".

"Щит" зображає вигнуту стрілку і елемент, що нагадує щит.

Знак має прямокутну форму, чорне обрамлення. На ньому зображено вигнуту стрілку, а біля неї елемент у вигляді "щита". Він інформує про звуження проїжджої частини, наявність острівця безпеки та необхідність об’їзду цієї ділянки.

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Удосконалена система онлайн-реєстрації послуг

В Україні від 4 лютого 2025 року запровадять оновлену тестову онлайн-реєстрацію для всіх послуг. МВС використовує поетапний підхід, щоб забезпечити безперервне обслуговування громадян, повідомляють у МВС.

"Продовжуємо працювати над удосконаленням попередньої реєстрації для отримання послуг з метою запобігання зовнішньому сторонньому втручанню в систему", – розповіли у МВС.

У центрах, де відбувається тестування, запрацює нова система, тоді як в інших сервісних центрах тимчасово продовжить діяти попередня версія.

Реєстрація на послуги працюватиме так:

до 1 лютого – запис здійснюється через попередню версію;

після 4 лютого – через нову систему е-запису.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, які штрафи загрожують порушникам за паркування на місцях для людей з інвалідністю.

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