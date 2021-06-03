Як перевірити та сплатити нові штрафи за порушення ПДР

Існує безліч зручних способів.

Вже понад рік в Україні працює система автоматичної фіксації порушень ПДР.

Зазначимо, що наразі камери автофіксації реєструють випадки перевищення швидкості, відео- та фотофіксацію проїздів перехресть вулиць та автострад на червоне світло, а також переміщення автівок смугою, призначеною для проїзду громадського транспорту.

Порушення усіх цих ПДР тягне за собою певний штраф. Так, більшість водіїв повністю дотримуються усіх правил, але вони хочуть бути впевнені, що на їхнє ім'я не надіслали відповідний "лист щастя".

ТСН.ua детально пояснює про те, де та як саме можна перевірити наявність штрафів за порушення ПДР.

Електронний кабінет водія

Там ви можете: перевірити та сплатити адміністративні правопорушення та отримати інформацію про авто та посвідчення водія.

Як увійти до електронного кабінету водія :

на сторінці входу натисніть на кнопку “УВІЙТИ ЧЕРЕЗ ID.GOV.UA”;

натисніть на кнопку “Файловий носій”;

оберіть центр сертифікації ключів;

оберіть файл особистого ключа з файлової системи;

введіть пароль до файлу ключа;

натисніть на кнопку “Зчитати ключ”: Якщо все було введено вірно, з’явиться повідомлення про авторизацію користувача, натисніть на кнопку “Погодитись”.

якщо з’явилося повідомлення про помилку, перевірте введені дані та натисніть на кнопку “Зчитати ключ” ще раз;

вітаємо! Вхід здійснено, введіть номер телефону та email, якщо бажаєте отримувати сповіщення.

Ідентифікація через банки (BankID):

це спосіб електронної ідентифікації громадян за допомогою їхніх даних у банку, де вони обслуговуються. Сервіс надається Національним банком України (лише для клієнтів тих банків, які його підтримують) та ПриватБанком.

MobileID:

Цей спосіб входу доступний для абонентів Kyivstar, Vodafone та Lifecell, які підключили MobileID. Ідентифікація користувача здійснюється за допомогою https://bankid.org.ua.

Сервіс перевірки адмінправопорушень

Аби тут знайти своє авто, потрібно виконати такі дії :

державний номер ТЗ;

серію та номер постанови або інформацію про власника ТЗ (РНОКПП / серію та номер паспорта громадянина України / серію та номер посвідчення водія / серію та номер свідотства про реєстрацію ТЗ).

Штрафи ПДР

У ньому можна не тільки сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їхнього статусу. Також в застосунку є інформація про розміщення на карті камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

Цей застосунок дозволяє виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов.

Застосунок також стане в пригоді тим, хто рідко буває вдома (або проживає не за місцем реєстрації) і може не отримати повідомлення про штраф поштою.

Основні можливості "Штрафи ПДР":

пошук штрафів;

оформлення підписки для одного або декількох транспортних засобів;

миттєве отримання повідомлень про нові постанови (для підписок);

(для підписок); повідомлення про зміну статусу винесених постанов (для підписок);

можливість оплати онлайн безпосередньо із застосунку;

безпосередньо із застосунку; всі реквізити для оплати вже внесені - ваш платіж 100% дійде до бюджету;

перегляд розміщення камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

Завантажити мобільний застосунок "Штрафи ПДР" можна для Android, IOS стане доступним найближчим часом.

Штрафи UA

Зa дoпoмoгoю застосунку вoдії змoжуть не тільки сплaтити штpaф, a й пеpевіpити стaтус тa істopію сплaт. Перевірити наявність штрафів у додатку мoжнa зa нoмеpoм вoдійськoгo пoсвідчення, ІПН, aбo зa сеpією тa нoмеpoм штpaфу.

Telegram-бот

Він є офіційним ботом МВС. Тут також можна перевірити наявність штрафу за ПДР.

Наразі штрафи в Україні за перевищення швидкості такі:

перевищення ліміту більше, ніж на 20 км/год - 340 гривень ;

; перевищення на 50 км/год і більше - 3,4 тисячі гривень ;

; перевищення швидкості, що призвело до створення аварійної ситуації - 850 гривень (з можливістю позбавлення прав).

Якщо ви згодні з порушенням, то ліпше заплатити оперативно — у разі плати в десятиденний термін від дати виписаної постанови передбачена знижка 50%.

Встановлений термін оплати штрафу — 30 днів від набуття чинності рішення стане остаточним. Скаргу на постанову можна подати протягом 10 днів до вищого органу або суду.

Раніше водіям розповіли про важливий нюанс щодо штрафів з камер автоматичної фіксації.

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