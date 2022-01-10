Штрафують двічі: власники "євроблях" зіткнулися з новою проблемою

У жодному разі не можна викидати або ігнорувати листи з митниці.

Власники автомобілів на європейській реєстрації зіткнулися з новою проблемою.

Про це повідомляє "АвтоЄвроСила".

Так, поліція виписала штраф на 8 500 грн за "євробляху" та передала інформацію на митницю, щоб ті також наклали свої санкції на порушника.

Там вказують на недавню ситуацію у Львові, де власнику "євробляхи" поліція виписала ухвалу за ст. 121 ч. 8, а згодом водієві надійшов лист від митниці з повідомленням, що згідно з інформацією від патрульної поліції у Львівській області здійснюється перевірка законності використання транспортним засобом з іноземною реєстрацією, та вирішується питання складання протоколу про порушення митних правил за ознаками ст.469 ч. 4.

"Для власників євроблях, які нехтують рекомендаціями не пересуватися на автомобілях з єврореєстрацією – це класичний наочний приклад розвитку подій та різновид взаємодії поліції з митницею, навіть не маючи загальної бази", – кажуть у АЄС.

Власникам автомобілів на єврономерах наголошують, що в жодному разі не можна викидати чи ігнорувати листи з митниці. Більше того, потрібно з'явитися у вказаний час і отримати ухвалу, яку потім можна оскаржити в суді.

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон № 1402-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби". Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом з іншим - № 1403-ІХ "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України".

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією старше п'яти років, які були ввезені на територію України до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Так, на пільгове митне оформлення давалося 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів. Тобто, вони можуть легалізувати "євробляху" до середини лютого 2022 року.

Читайте також:

Реєстрація ввезеного автомобіля до України: як це зробити, вимоги та яка відповідальність за їхнє порушення

Реєстрація "євробляхи" навпаки: як поставити автомобіль на облік в сусідніх державах

В Україні суди почали серйозно карати власників "євроблях": що відомо