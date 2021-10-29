Штучний інтелект розвантажуватиме затори на київських дорогах: коли запрацює

Чотири десятки «розумних» камер нині фіксують, зберігають та аналізують рух транспорту на столичних вулицях.

Київ третій рік поспіль в трійці найгірших міст Європи за щільністю та кількістю дорожніх заторів. Гірше за нас Москва та Санкт-Петербург. Кияни щодня проводять в заторах щонайменше 45 хвилин. І з кожним роком тривалість дорожнього життя лише збільшується. Виправити ситуацію має система керування автомобільним трафіком. Столична влада обіцяє, за два роки система має стати інтелектуальною і автоматично регулювати транспортні потоки в столиці.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Третій рік поспіль міжнародний звіт завантаженості міських доріг «Трафік індекс» нагороджує столицю України третім місцем в Європі за кількістю та щільністю заторів.

Автомобільні затори додають проблем громадському транспорту, комунальникам, оперативним службам та довкіллю. Всі ці проблеми одним махом може вирішити штучний інтелект керування транспортним трафіком.

«Найголовніше це зменшення заторів, завдяки оптимізації навантаження на різні види транспорту. Ми отримує менше викидів і більш якісне повітря», - заявляє керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич.

Чотири десятки «розумних» камер нині фіксують, зберігають та аналізують рух транспорту на столичних вулицях. З базою даних на перших етапах працюватимуть оператори. Вони вчитимуть систему, як правильно реагувати на дорожню ситуацію в місті, приміром у разі ДТП.

За два роки нова система має навчитися головному – оперативно розвантажувати столичний трафік. Для цього штучний інтелект оброблятиме терабайти інформації та автоматично керуватиме, зокрема, світлофорами, тим самим перенаправлятиме транспорт менш завантаженими магістралями. Система враховуватиме погодні умови, стан покриття дороги, рівень загазованості повітря, графік проїзду громадського транспорту та багато іншого. Експерти підрахували – інтелектуальна система пришвидшить транспортний потік приблизно на 15 відсотків. Проте від дорожніх тромбів у найближчий час вона не врятує.

«Всі країни Європи проходили це. Ми зараз десь в Амстердамі 70-х років, вони почали розвивати громадський транспорт та велосипедну інфраструктуру», - каже урбаніст Дмитро Безпалов.

За п’ять останніх років кількість автомобілів у столиці збільшилась майже вдвічі. І перетнула позначку в один мільйон. Пересуватися містом швидше можна і громадським транспортом. Це має довести новий штучний транспортний інтелект.

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