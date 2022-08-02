Штурмова бригада ЗСУ отримала 12 новеньких пікапів Toyota

Фонд "Повернися живим" передав бійцям окремої 128 гірничо-штурмової Закарпатської бригади партію нових пікапів Toyota Hilux.
Українські воїни матимуть тепер у своєму розпорядженні 12 екземплярів цієї моделі.
Про це повідомляє фонд "Повернись живим" на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що ці машини, які використовуватимуть для розрахунків ПЗРК та ПТРК, вже прибули на передову та допомагають нашим бійцям знищувати російських окупантів. Сума цього проєкту склала майже 12 мільйонів грн.
"Наші захисники передають слова вдячності кожному, хто доклався до цього успіху, а ми зі свого боку нагадуємо вам, українці: ви — найкращий тил.
Команда Фонду обіцяє працювати ще завзятіше і скоро ми покажемо вам реальний масштаб проєкту по забезпеченню війська позашляховиками. Головне — залишайтеся з нами та підтримуйте свою армію!", - йдеться в повідомленні.
Голова фонду Тарас Чмут зазначив, що на війні мобільність – це ефективність та безпека наших захисників. Тому вони купують нові, а не старі автомобілі. Адже така техніка дозволяє здійснювати бойові виїзди, не замислюючись про ремонт. Та й питання "зможуть чи ні залишити місце удару" також не виникає. Адже нова техніка підводить дуже рідко.
Чмут заявив, що й надалі постачатиме українських захисників автомобілями, які необхідні для виконання бойових та логістичних завдань. Нині фонд має понад тисячу запитів на техніку. Усі їх закриють, але в міру можливості.
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