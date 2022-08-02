Штурмова бригада ЗСУ отримала 12 новеньких пікапів Toyota

Українські воїни матимуть тепер у своєму розпорядженні 12 екземплярів цієї моделі.

Про це повідомляє фонд "Повернись живим" на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що ці машини, які використовуватимуть для розрахунків ПЗРК та ПТРК, вже прибули на передову та допомагають нашим бійцям знищувати російських окупантів. Сума цього проєкту склала майже 12 мільйонів грн.

Фото: Facebook/Повернись живим

"Наші захисники передають слова вдячності кожному, хто доклався до цього успіху, а ми зі свого боку нагадуємо вам, українці: ви — найкращий тил.

Команда Фонду обіцяє працювати ще завзятіше і скоро ми покажемо вам реальний масштаб проєкту по забезпеченню війська позашляховиками. Головне — залишайтеся з нами та підтримуйте свою армію!", - йдеться в повідомленні.

Голова фонду Тарас Чмут зазначив, що на війні мобільність – це ефективність та безпека наших захисників. Тому вони купують нові, а не старі автомобілі. Адже така техніка дозволяє здійснювати бойові виїзди, не замислюючись про ремонт. Та й питання "зможуть чи ні залишити місце удару" також не виникає. Адже нова техніка підводить дуже рідко.

Чмут заявив, що й надалі постачатиме українських захисників автомобілями, які необхідні для виконання бойових та логістичних завдань. Нині фонд має понад тисячу запитів на техніку. Усі їх закриють, але в міру можливості.

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