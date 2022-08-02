Категорія
Авто
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Штурмова бригада ЗСУ отримала 12 новеньких пікапів Toyota

Дата публікації
Перегляди
416
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Штурмова бригада ЗСУ отримала 12 новеньких пікапів Toyota

Фото: Facebook/Повернись живим

Фонд "Повернися живим" передав бійцям окремої 128 гірничо-штурмової Закарпатської бригади партію нових пікапів Toyota Hilux.

Українські воїни матимуть тепер у своєму розпорядженні 12 екземплярів цієї моделі.

Про це повідомляє фонд "Повернись живим" на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що ці машини, які використовуватимуть для розрахунків ПЗРК та ПТРК, вже прибули на передову та допомагають нашим бійцям знищувати російських окупантів. Сума цього проєкту склала майже 12 мільйонів грн.

© Facebook/Повернись живим
Фото: Facebook/Повернись живим

"Наші захисники передають слова вдячності кожному, хто доклався до цього успіху, а ми зі свого боку нагадуємо вам, українці: ви — найкращий тил.

Команда Фонду обіцяє працювати ще завзятіше і скоро ми покажемо вам реальний масштаб проєкту по забезпеченню війська позашляховиками. Головне — залишайтеся з нами та підтримуйте свою армію!", - йдеться в повідомленні.

Голова фонду Тарас Чмут зазначив, що на війні мобільність – це ефективність та безпека наших захисників. Тому вони купують нові, а не старі автомобілі. Адже така техніка дозволяє здійснювати бойові виїзди, не замислюючись про ремонт. Та й питання "зможуть чи ні залишити місце удару" також не виникає. Адже нова техніка підводить дуже рідко.

Чмут заявив, що й надалі постачатиме українських захисників автомобілями, які необхідні для виконання бойових та логістичних завдань. Нині фонд має понад тисячу запитів на техніку. Усі їх закриють, але в міру можливості.

Читайте також:

Для ЗСУ придбали партію з понад пів сотні пікапів Toyota

Польські лісівники передали для ЗСУ партію пікапів

ЗСУ отримали партію новеньких пікапів Nissan

Наступна публікація