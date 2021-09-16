Шукають Volkswagen, а купують ВАЗ: які марки авто найпопулярніші на українському ринку в Інтернеті

У певній більшості українці просто "цікавляться" машинами.

Стало відомо, які автомобілі найчастіше шукали в Україні на просторах Інтернета в період від липня 2020 до червня 2021-го .

Відповідне дослідження провели фахівці цифрового консалтингового агентства “Ольшанський і Партнери".

Згідно з ним, найчастіше для продажу, покупки або оренди українці шукають в інтернеті ВАЗ — понад 440 тисяч раз на місяць або 5,3 млн разів на рік. Щоправда, це авто лише шукають – реальні угоди купівлі-продажу ВАЗ реєструються нечасто.

Що ж стосується інформаційного попиту, лідером серед брендів виступає Volkswagen. Судячи зі статистики цей автомобіль - мрія більшості українців, саме його найчастіше шукають без приставки "куплю" або "продам". У пошуковий рядок Volkswagen "вбивають" близько 1,4 млн разів на місяць або 17,4 млн раз на рік. Така активність українських користувачів Інтернету виливається і у продаж – наприклад, Volkswagen Passat є незмінним лідером імпорту в Україну вживаних авто.

На третьому місці в статистиці комерційного попиту вже кілька років тримається Renault, але є ймовірність, що його потіснять. За темпом зростання комерційного попиту влітку 2021 року лідирувала Toyota (+50%). До речі, це підтверджується реальним продажем – Toyota та Renault вже довгий час є лідерами ринку нових авто в Україні.

Раніше розповідалося про те, що в серпні 2021 року українці витратили на придбання нових авто 266 млн доларів.

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