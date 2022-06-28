Ситуація покращується: на українських АЗС потроху починають зникати черги

За останні дні у деяких областях, а також столиці України почали зникати черги на автозаправних станціях.

Схоже на те, що пальне починають завозити в достатній кількості, а тому проблема, де б швидко заправитися у водіїв потроху зникає.

Про це повідомляють користувачі у соцмережах, а також кореспондент enkorr, який відвідав київські АЗС.

Так, починаючи з минулої п’ятниці, черги за бензином і дизельним пальним практично були відсутні на станціях KLO й ОККО в різних районах Києва.

"Пальне є майже на всіх наших автозаправках, а якщо закінчується, його швидко підвозять", — зазначив у розмові з enkorr оператор однієї зі станцій.

У п’ятницю ввечері практично була відсутня черга (до 10 автомобілів) на АЗК WOG, яку розташовано на Наддніпрянському шосе в Києві. Також користувачі соцмереж зазначають суттєве покращення з постачанням пального в таких мережах як Socar, "Авіас" і UPG.

Окрім цього, пальне без проблем можна купити на станціях в обласних центрах і на міжміських автомагістралях.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.

Додамо, що в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

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