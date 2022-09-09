Ситуація з пальним далася взнаки: українці на 145% збільшили "купівельний" попит на електрокари в Інтернеті

Так, онлайн-попит на електромобілі із вираженим наміром купівлі в ІІ кварталі 2022 року зріс ще більше, ніж загальний інтерес до теми.

Відповідне дослідження провело консалтингове цифрове агентство "Ольшанський та Партнери".

Зазначається, що він збільшився на 145% порівняно з I кварталом і становив рекордні 384 тисячі запитів. Йдеться про пошукові запити типу “купити електрокар” або “електрокар ціна в україні”.

Загалом у I кварталі 2022 року мешканці України шукали електрокари із наміром купівлі 157 тисяч разів. У травні 2022 року українці виявили найвищий інтерес до придбання електромобілів за весь період дослідження — 205 тисячі запитів на місяць. Пік такого виду попиту та його динаміка починаючи від січня 2022 року представлені на графіку нижче.

Фото: olshansky.ua

Фото: olshansky.ua

Загалом у 2020 році попит на електрокари в Україні з наміром купівлі становив 835 тисячі запитів за рік, у 2021 році — 986 тисячі запитів (+18,1%). У 2022 році за перше півріччя він досягнув 541 тисячі. запитів.

Окрім того, українці встановили рекорд за пошуком електромобілів в Інтернеті.

У II кварталі 2022 року попит на електромобілі в українському сегменті Інтернету збільшився на 75,8% проти I кварталу цього року. Це найбільша за історію пошуку швидкість зростання інтересу до цієї теми.

У період від квітня до червня 2022 року мешканці України шукали електромобілі в інтернеті 1,97 млн разів. Це є рекордом з кількості запитів щодо цієї теми. Для порівняння: від січня до березня 2022 наші співвітчизники цікавилися електромобілями лише 1,12 млн разів. Попит на електрокари в інтернеті досяг пікового значення у травні 2022 року. Тоді він становив 953 тисячі пошукових запитів на місяць. Звісно, це пов’язано з обставинами непереборної сили — з періодом, коли нестача пального відчувалась особливо гостро.

Як змінювався інтерес мешканців України до електрокарів в Інтернеті по кварталах та місяцях, ви можете бачити в таблиці нижче.

Фото: olshansky.ua

Фото: olshansky.ua

Усього у 2020 році українці цікавились електрокарами в інтернеті 5,85 млн разів, у 2021-му — 7,32 млн разів (+25,3%). І вже за перше півріччя 2022 року (з січня по червень включно) вони шукали електромобілі понад 3,1 млн разів.

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