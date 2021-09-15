СК "Експрес Страхування" змінила рейтингову таблицю лідерів в сегменті КАСКО

Не всі страхові компанії пережили минулорічний коронавірусний карантин. Ринок порідшав на 24 оператори. Втім, сходження з дистанції низки страховиків відкрило значні можливості зростання для тих, хто вижив, якими останні не забарилися скористатися.

На початку 2021 року Нацбанк України повідомив про добровільну відмову від ліцензій 24 страхових компаній. У зв'язку з карантином їхнє фінансове становище погіршилося до граничної позначки, що не дозволяє вести операційну діяльність на ринку. Для більш щасливих операторів пандемія піднесла колосальні можливості розвитку за рахунок залучення клієнтів страховиків, що зійшли з дистанції.

Особливо помітною активізація конкуренції виявилася на ринку послуг автострахування. За підсумками першого півріччя провідне профільне видання України Insurance TOP, що спеціалізується на ексклюзивному контенті про страхування, перестрахування і іншуртех-сектор, опублікувало традиційний рейтинг кращих страхових компаній.

Найбільш яскравий фрагмент ринок продемонстрував в сегменті КАСКО. СК "Експрес Страхування", що входить в орбіту одного з лідерів автомобільного ринку — Корпорацію «УкрАВТО», увійшла в ТОП-5 операторів, обійшовши багатьох конкурентів, які традиційно потрапляли в п'ятірку лідерів раніше.

За словами директора СК "Експрес Страхування" Тетяни Щучьєвої, за шість останніх місяців компанія наростила свою клієнтську базу на 53,7%, показавши один з кращих результатів на ринку, збільшила резерви — на 36,6% (до 294,7 млн грн), активи — на 31,2% (до 494,7 млн грн), загальні обсяги страхових виплат — на 67,9% (109,5 млн грн) і страхових премій — на 55,8% (до 296,5 млн грн ).

"СК "Експрес Страхування" вже 13 років поспіль формує унікальний сервіс страхових послуг, фокусуючись на автомобільному страхуванні. Нашому успіху сприяє досвід інтеграції сервісів з офіційними СТО та професійна команда самовідданих однодумців. У нас немає "зайвих" людей або автоматично-байдужих рішень. У нас тільки живе спілкування! Цю енергію просто неможливо не відчути", — констатує Тетяна Щучьєва.

Останні 5 років СК "Експрес Страхування" посідає стійкі позиції в загальнонаціональних рейтингах ТОП-10 страхових компаній України. Щорічна позитивна динаміка на ринку не залишається непоміченою і експертами МТСБУ, асоційованим членом якого СК "Експрес Страхування" є від квітня 2012 року. Понад два роки поспіль компанія отримує найвищі бали за ключовими показниками в корпоративному рейтингу "Світлофор". В середньому СК "Експрес Страхування" щорічно укладає 12 тис. страхових контрактів в сегменті КАСКО.

Відповідно до офіційної статистики, на тих, що вижили на ринку автострахування, чекає час дивовижних можливостей. За даними агентства AUTO-Consulting, в першому півріччі 2021 року дилерам вдалося реалізувати 8,8 тис. нових авто, що на 24% більше, ніж роком раніше. За 6 місяців український авторинок уже додав в обсягах +32% і продовжує зростати. При цьому, власники нових автомобілів активно укладають договори КАСКО, про що свідчить все та ж статистика. Середні показники ринку автострахування щорічно складають +15–+25%, і нинішній 2021 рік не став винятком.

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