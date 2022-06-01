Скасування нульового розмитнення авто в Україні: експерти спрогнозували терміни ухвалення законопроєкту

Фахівці зробили прогноз щодо того, коли саме законопроєкт про скасування нульового розмитнення машин набуде чинності.

Як відомо, 30-го травня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, який пропонує скасувати більшість пільг на імпорт товарів, що діяли від початку квітня.

Зокрема, документ передбачає скасування нульового розмитнення на автомобілі.

Так, у разі ухвалення раніше зареєстрованого законопроєкту №7418, що пропонує скасування нульового розмитнення автомобілів, у країні буде відновлено не лише процедуру розмитнення автотранспорту на кордоні зі сплатою мита та ПДВ, а й чинна формула нарахування акцизного податку, що суперечить європейському законодавству. Ініціатором виступає Кабінет Міністрів.

Експерти Інституту дослідження авторинку проаналізували шанси прийняття цього рішення та вказали на можливі часові рамки.

Зазначається, що публікація законопроєкту — це лише внесення документа на розгляд народних депутатів. Для того, щоб він став законом, необхідно дотриматися регламенту:

Провести обговорення та отримати висновки профільних комітетів;

Винести документ на голосування в зал та ухвалити. Якщо голосування відбувається у двох читаннях, то після ухвалення у першому, законопроєкт відправляється на додаткове обговорення в профільних комітетах та повторно виноситься в зал для голосування в цілому;

Документ має підписати голова Верховної Ради;

Документ має підписати Президент України;

Документ повинен бути опублікований в офіційній пресі.

І лише після цього зміни почнуть діяти.

Як показує практика, всі ці процедури зазвичай тривають мінімум кілька тижнів. Звісно, є випадки ухвалення законопроєктів за скороченою процедурою, коли все організовують за лічені дні. Проте у цьому випадку найімовірнішим прогнозом експерти вважають від одного до кількох тижнів. Імовірність ухвалення документа вважають високою, оскільки ініціатором виступають уже не окремі народні депутати, а Кабінет Міністрів України.

В будь-якому випадку, нульове розмитнення діятиме до 1 липня 2022 року, адже саме цю дату визначили законодавці.

Додамо, що на початку квітня Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита під час розмитнення автомобілів. Закон про "нульове розмитнення" дозволяє без сплати податків ввозити до України транспортні засоби на час дії військового стану - поки що, це до 23 серпня.

Це було зроблено для того, щоб швидко доставити автомобілі для армії, тероборони та всіх гуманітарних і військових потреб. А також, щоб відновити автопарк простих українців, чиї автомобілі були знищені у результаті бойових дій.

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